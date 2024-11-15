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Болельщики сборных Израиля и Франции устроили массовую драку

15 ноября 2024 12:31
Станислав Костюк - Редактор
Болельщики сборных Израиля и Франции подрались во время матча Лиги Наций
Дидье Дешам и Маркус Тюрам наблюдают за беспорядками на трибунах. Фото: Reuters/Christian Hartmann
Станислав Костюк - Редактор

Поединок пятого тура Лиги Наций Франция — Израиль оказался скандальным. До матча и во время поединка болельщики обеих команд устроили драку

Сторонники Палестины пробились на трибуну с израильскими зрителями, сообщает RMC Sport

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В матче пятого тура Лиги Наций сборная Франции приняла в Париже национальную команду Израиля. Проблемы начались еще до старта поединка. Некоторые активисты вышли на демонстрацию в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Они протестовали против проведения матча с участием израильской сборной. 

Сам поединок установил антирекорд Франции по количеству зрителей на матче национальной команды. Его посетило всего 16 611 зрителей. Многие воздержались от похода на стадион из-за протеста по поводу действий Израиля в Ливане. 

Болельщики сборной Израиля
Болельщики сборной Израиля. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Драка на игре 

Французские болельщики, среди которых было много выходцев из ближневосточных стран, освистали гимн Израиля перед началом поединка. А на 20-й минуте матча на стадионе началась драка. 

На трибуну с израильскими фанами ворвались сторонники Палестины. Гости дали отпор зачинщикам драки, в которой приняло участие более пятидесяти человек. Все это происходило на глаза президента Франции Эммануэля Макрона, который присутствовал на игре. Благодаря усиленным мерам безопасности удалось предотвратить трагедию. Полицейские оперативно отреагировали на ситуацию разняли болельщиков. 

Болельщики сборной Израиля
Обстановка на трибуне во время матча. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Сборные Франции и Израиля сыграли вничью со счетом 0:0. "Трехцветные" занимают вторую строчку в турнирной таблице, их соперник остался на последнем месте. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду еще одного потенциального дебютанта. 

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный может перейти в "Манчестер Юнайтед", а голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вызвал интерес у другого европейского гранда. 

Лондонский "Челси" может отправить Михаила Мудрика в аренду сроком до конца сезона в другой английский клуб. 

Израиль драка спорт Лига Наций Сборная Франции по футболу болельщики

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