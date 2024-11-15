Вболівальники збірних Ізраїлю та Франції побилися під час матчу Ліги Націй

Дідьє Дешам та Маркус Тюрам спостерігають за заворушеннями на трибунах. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Поєдинок п'ятого туру Ліги Націй Франція Ізраїль виявився скандальним. До матчу та під час поєдинку вболівальники обох команд влаштували бійку.

Прихильники Палестини пробилися на трибуну з ізраїльськими глядачами, повідомляє RMC Sport.

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У матчі п'ятого туру Ліги Націй збірна Франції прийняла у Парижі національну команду Ізраїлю. Проблеми розпочалися ще до старту поєдинку. Деякі активісти вийшли на демонстрацію у північному передмісті Парижа Сен-Дені. Вони протестували проти проведення матчу за участю ізраїльської збірної.

Сам двобій встановив антирекорд Франції за кількістю глядачів на матчі національної команди. Його відвідало лише 16 611 глядачів. Багато хто утримався від походу на стадіон через протест з приводу дій Ізраїлю в Лівані.

Вболівальники збірної Ізраїлю. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Бійка на грі

Французькі вболівальники, серед яких було багато вихідців із близькосхідних країн, освистали гімн Ізраїлю перед початком поєдинку. А на 20-й хвилині матчу на стадіоні розпочалася бійка.

На трибуну з ізраїльськими фанами увірвалися прихильники Палестини. Гості дали відсіч призвідникам бійки, в якій взяло участь понад п'ятдесят осіб. Все це відбувалося на очі президента Франції Еммануеля Макрона, який був присутнім на грі. Завдяки посиленим заходам безпеки вдалося запобігти трагедії. Поліцейські оперативно відреагували на ситуацію, що розняли вболівальників.

Обстановка на трибуні під час матчу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Збірні Франції та Ізраїлю зіграли внічию з рахунком 0:0. "Триколірні" займають другий рядок у турнірній таблиці, їхній суперник залишився на останньому місці.

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