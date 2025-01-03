Мария Третьяк удивила горячими фото в новогоднюю ночь

Ведущая УПЛ ТВ встретила Новый год в откровенном образе — фото
Одна из самых горячих ведущих в украинском футболе Мария Третьяк через соцсети снова порадовала подписчиков. Жаль, что девушка не очень активно ведет соцсети.
Последние публикации в Instagram красотка сделала в новогоднюю ночь.
Несмотря на модельный облик, у Марии пока мало фолловеров в социальных сетях — всего 3104 человека.
Третьяк порадовала мужчин горячим образом
В новогоднюю ночь Третьяк отдыхала в коротком мини-платье, благодаря которому увидели ее красивую фигуру и длинные ножки.
Мария сделала много фото, а на одном из них зажгла свой новогодний напиток — традиционное игристое вино.
Отметим, что Мария работает на УПЛ ТВ, где является одной из самых привлекательных ведущих. До этого она трудилась фотографом в "Александрии", "Черноморце" и "Кривбассе".
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