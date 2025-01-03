Мария Третьяк удивила горячими фото в новогоднюю ночь

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Одна из самых горячих ведущих в украинском футболе Мария Третьяк через соцсети снова порадовала подписчиков. Жаль, что девушка не очень активно ведет соцсети.

Последние публикации в Instagram красотка сделала в новогоднюю ночь.

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Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Третьяк порадовала мужчин горячим образом

В новогоднюю ночь Третьяк отдыхала в коротком мини-платье, благодаря которому увидели ее красивую фигуру и длинные ножки.

Мария сделала много фото, а на одном из них зажгла свой новогодний напиток — традиционное игристое вино.

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Отметим, что Мария работает на УПЛ ТВ, где является одной из самых привлекательных ведущих. До этого она трудилась фотографом в "Александрии", "Черноморце" и "Кривбассе".

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Мария Третьяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

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