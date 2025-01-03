Марія Третяк здивувала гарячими фото у новорічну ніч

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Одна з найгарячіших ведучих в українському футболі Марія Третяк через соцмережі знову порадувала чоловків-підписиків. Шкода, що дівчина не дуже активно веде соцмережі.

Останні публікації в Instagram красуня зробила в новорічну ніч.

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Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Третяк порадувала чоловіків гарячим образом

В новорічну ніч Третяк відпочивала у короткій мінісукні, завдяки якому побачили її красиву фігуру та довгі ніжки.

Марія зробила багато фота, а на одному з них засвітила свій новорічний напій — традиційне ігристе вино.

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Зазначимо, що Марія наразі працює на УПЛ ТБ, де є однією з найпривабливіших ведучих. До цього вона працювала фотографом в "Олександрії", "Чорноморці" та "Кривбасі".

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

Марія Третяк. Фото: instagram.com/masha_tretyak

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