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Вербич сделал смелый прогноз на матч Полесья с Олимпией

23 июля 2024 14:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Вербич рассказал, с каким счетом Полесье сыграет с Олимпией в еврокубках
Беньямин Вербич в матче за "Панатинаикос". Фото: instagram.com/benjaminverbic7/
Валерий Ковалевич - Редактор

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился информацией о словенской команде "Олимпия". Она станет первым соперником "Полесья" в нынешнем еврокубковом сезоне. 

Вербич сделал прогноз на первую встречу команд, сообщает "Украинский футбол". 

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Беньямин Вербич выступал за киевское "Динамо" с 2018 по 2022 годы. Но полузащитник начал свою карьеру в словенском клубе "Целье", который является принципиальным соперником "Олимпии", будущего соперника украинского "Полесья" по второму квалификационному раунду Лиги Конференций. 

Полесье
Тренировка игроков "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что Вербич сказал о матче "Олимпия" — "Динамо"

Словенский футболист следил за выступлениями "Полесья" в прошлом сезоне. В житомирской команде выступал экс-партнер Беньямина по "Динамо" Денис Бойко. Вербич рад тому, что в УПЛ появляются команды, которые готовы бросить вызов "Динамо" и "Шахтеру". Словенцу нравится игра "Полесья". 

Вербич рассказал, что "Олимпия" была сильной командой еще во существования чемпионата Югославии по футболу. Она до сих пор борется за чемпионский титул в Словении в каждом сезоне. Однако при этом у "Олимпии" нет своего стиля игры. 

По мнению Вербича, фактор своего поля поможет "Олимпии" победить в первом матче с "Полесьем". Футболист считает, что поединок завершится поражением украинской команды со счетом 0:1. 

Первая встреча "Олимпии" и "Полесья" пройдет в четверг, 25 июля, в Любляне (Словения). Матч начнется в 20:00 по киевскому времени. 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

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