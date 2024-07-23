Вербич рассказал, с каким счетом Полесье сыграет с Олимпией в еврокубках

Беньямин Вербич в матче за "Панатинаикос". Фото: instagram.com/benjaminverbic7/

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился информацией о словенской команде "Олимпия". Она станет первым соперником "Полесья" в нынешнем еврокубковом сезоне.

Вербич сделал прогноз на первую встречу команд, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

Беньямин Вербич выступал за киевское "Динамо" с 2018 по 2022 годы. Но полузащитник начал свою карьеру в словенском клубе "Целье", который является принципиальным соперником "Олимпии", будущего соперника украинского "Полесья" по второму квалификационному раунду Лиги Конференций.

Тренировка игроков "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что Вербич сказал о матче "Олимпия" — "Динамо"

Словенский футболист следил за выступлениями "Полесья" в прошлом сезоне. В житомирской команде выступал экс-партнер Беньямина по "Динамо" Денис Бойко. Вербич рад тому, что в УПЛ появляются команды, которые готовы бросить вызов "Динамо" и "Шахтеру". Словенцу нравится игра "Полесья".

Вербич рассказал, что "Олимпия" была сильной командой еще во существования чемпионата Югославии по футболу. Она до сих пор борется за чемпионский титул в Словении в каждом сезоне. Однако при этом у "Олимпии" нет своего стиля игры.

По мнению Вербича, фактор своего поля поможет "Олимпии" победить в первом матче с "Полесьем". Футболист считает, что поединок завершится поражением украинской команды со счетом 0:1.

Первая встреча "Олимпии" и "Полесья" пройдет в четверг, 25 июля, в Любляне (Словения). Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем.

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.