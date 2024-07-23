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Вербич зробив сміливий прогноз на матч Полісся з Олімпією

23 липня 2024 14:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Вербич розповів, з яким рахунком Полісся зіграє з Олімпією у єврокубках
Беньямін Вербич у матчі за "Панатінаїкос". Фото: instagram.com/benjaminverbic7/
Валерій Ковалевич - Редактор

Експівзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич поділився інформацією про словенську команду "Олімпія". Вона стане першим суперником "Полісся" у нинішньому єврокубковому сезоні.

Вербич зробив прогноз на першу зустріч команд, повідомляє "Український футбол".

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Беньямін Вербич виступав за київське "Динамо" з 2018 до 2022 року. Але півзахисник розпочав свою кар'єру у словенському клубі "Цельє", який є принциповим суперником "Олімпії", майбутнього суперника українського "Полісся" за другим кваліфікаційним раундом Ліги Конференцій.

Полісся
Тренування гравців "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що Вербич сказав про матч "Олімпія" — "Динамо"

Словенський футболіст стежив за виступами "Полісся" минулого сезону. У житомирській команді виступав експартнер Беньяміна з "Динамо" Денис Бойко. Вербич радий тому, що в УПЛ з'являються команди, які готові кинути виклик "Динамо" та "Шахтарю". Словенцю подобається гра "Полісся".

Вербич розповів, що "Олімпія" була сильною командою ще за часів чемпіонату Югославії з футболу. Вона досі бореться за чемпіонський титул у Словенії кожного сезону. Однак при цьому "Олімпія" не має свого стилю гри.

На думку Вербича, фактор свого поля допоможе "Олімпії" перемогти у першому матчі з "Поліссям". Футболіст вважає, що поєдинок завершиться поразкою української команди з рахунком 0:1.

Перша зустріч "Олімпії" та "Полісся" відбудеться у четвер, 25 липня, у Любляні (Словенія). Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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спорт футбол Ліга Конференцій Полісся

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