Клуб Бундеслиги готовит трансфер украинского игрока

Александр Романчук празднует гол. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Украинский защитник Александр Романчук близок к переходу в немецкий "Вердер". Переговоры по трансферу игрока из "Университати" (Крайова) находятся на завершающей стадии. Интерес к футболисту проявлен со стороны немецкого клуба.

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fanatik.ro.

Александр Романчук присоединился к румынской команде летом 2025 года и закрепился в основном составе. Защитник регулярно выходил на поле и получил стабильную игровую практику. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 2 млн евро. При этом условия потенциального перехода могут отличаться от этой оценки.

Александр Романчук (слева) в начале карьеры. Фото: УНИАН

Кто такой Александр Романчук

В текущем сезоне 24-летний центрбек провел 44 матча во всех турнирах. На его счету 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Александр Романчук активно участвует в стандартных положениях, что стало одной из причин интереса со стороны немецкого клуба.

Клуб из Бундеслиги собирается усилить оборонительную линию перед новым сезоном. Для воспитанника львовского футбола и бывшего игрока киевского "Динамо" Александра Романчука переход в "Вердер" может стать серьезным шагом в развитии карьеры.

