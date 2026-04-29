Клуб Бундесліги готує трансфер українського гравця

Олександр Романчук святкує гол. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Український захисник Олександр Романчук близький до переходу в німецький "Вердер". Переговори щодо трансферу гравця з "Університаті" (Крайова) перебувають на завершальній стадії. Інтерес до футболіста виявлено з боку німецького клубу.

Угода може бути оформлена в літнє трансферне вікно, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fanatik.ro.

Олександр Романчук приєднався до румунської команди влітку 2025 року та закріпився в основному складі. Захисник регулярно виходив на поле і отримав стабільну ігрову практику. Його ринкова вартість оцінюється приблизно у 2 млн євро. Водночас умови потенційного переходу можуть відрізнятися від цієї оцінки.

Олександр Романчук (ліворуч) на початку кар'єри. Фото: УНІАН

Хто такий Олександр Романчук

У поточному сезоні 24-річний центрбек провів 44 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 6 забитих м'ячів та 2 результативні передачі. Олександр Романчук бере активну участь у стандартних положеннях, що стало однією з причин інтересу з боку німецького клубу.

Клуб із Бундесліги збирається посилити оборонну лінію перед новим сезоном. Для вихованця львівського футболу та колишнього гравця київського "Динамо" Олександра Романчука перехід у "Вердер" може стати серйозним кроком у розвитку кар'єри.

