Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вердер приготував 2 млн євро за українського футболіста

Вердер приготував 2 млн євро за українського футболіста

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 11:12
Клуб Бундесліги готує трансфер українського гравця
Олександр Романчук святкує гол. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Український захисник Олександр Романчук близький до переходу в німецький "Вердер". Переговори щодо трансферу гравця з "Університаті" (Крайова) перебувають на завершальній стадії. Інтерес до футболіста виявлено з боку німецького клубу.

Угода може бути оформлена в літнє трансферне вікно, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fanatik.ro.

Олександр Романчук приєднався до румунської команди влітку 2025 року та закріпився в основному складі. Захисник регулярно виходив на поле і отримав стабільну ігрову практику. Його ринкова вартість оцінюється приблизно у 2 млн євро. Водночас умови потенційного переходу можуть відрізнятися від цієї оцінки.

Александр Романчук во время выступлений за "Львов"
Олександр Романчук (ліворуч) на початку кар'єри. Фото: УНІАН

Хто такий Олександр Романчук

У поточному сезоні 24-річний центрбек провів 44 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 6 забитих м'ячів та 2 результативні передачі. Олександр Романчук бере активну участь у стандартних положеннях, що стало однією з причин інтересу з боку німецького клубу.

Клуб із Бундесліги збирається посилити оборонну лінію перед новим сезоном. Для вихованця львівського футболу та колишнього гравця київського "Динамо" Олександра Романчука перехід у "Вердер" може стати серйозним кроком у розвитку кар'єри.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Футбол трансфери Олександр Романчук Вердер Бремен
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації