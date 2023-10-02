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"Верес" может получить дисквалификацию: что известно

2 октября 2023 12:06
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Агабекян Карен
редактор
"Верес" может получить дисквалификацию: что известно
Игроки "Вереса". Фото: НК "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ровенский "Верес", несмотря на запрет, продолжает приглашать на матчи большое количество акционеров, которыми являются болельщики. Клуб до этого штрафовали, но сейчас над ровенчанами нависло более серьезное наказание.

По информации YouTube-канала KDK, стадион в Ровно может быть дисквалифицирован.

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"Верес" еще в прошлом сезоне наказывали за присутствие нескольких сотен болельщиков, за которые клуб штрафовали на 20 тысяч гривен.

"Верес" могут наказать

По информации источников, сейчас "Верес" находится под угрозой условной дисквалификации домашнего стадиона.

Условное наказание приведет к тому, что в случае повторного нарушения стадион получит реальную дисквалификацию на несколько матчей.

Верес
Болельщики на матче НК "Верес". Фото: НК "Верес"

Отметим, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ ранее за присутствие болельщиков на стадионе наказал черкасский ЛНЗ за матч с "Динамо". Команду оштрафовали на 15 тысяч гривен и дали условную дисквалификацию стадиона на две игры.

Также среди штрафуемых нарушителей находятся "Оболонь" и "Полесье".

Все штрафы от клубов УАФ перечисляет на счета благотворительной платформы UNITED.24.

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