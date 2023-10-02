"Верес" може отримати дискваліфікацію: що відомо

Гравці "Вереса". Фото: НК "Верес"

Рівненський "Верес", попри заборону, продовжує запрошувати на матчі велику кількість акціонерів, якими є вболівальники. Клуб до цього карали штрафами, але наразі над рівнянами нависло більш серйозне покарання.

За інформацією YouTube-каналу KDK, може бути дискваліфікований стадіон у Рівному.

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"Верес" можуть покарати

За інформацією джерел, наразі "Верес" під загрозою умовної дискваліфікації домашнього стадіону.

Умовне покарання призведе до того, що у випадку повторного порушення стадіон отримає реальну дискваліфікацію на кілька матчів.

Уболівальники на матчі НК "Верес". Фото: НК "Верес"

Зазначимо, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ раніше за присутність вболівальників на стадіоні покарав черкаський ЛНЗ за матч з "Динамо". Команду оштрафували на 15 тисяч гривень та дали умовну дискваліфікацію стадіону на дві гри.

Також серед порушників, яких штрафували, є"Оболонь" та "Полісся".

Додамо, що всі штрафи від клубів УАФ перераховує на рахунки благодійної платформи UNITED.24.

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