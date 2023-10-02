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"Верес" може отримати дискваліфікацію: що відомо

2 жовтня 2023 12:06
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Агабекян Карен
редактор
"Верес" може отримати дискваліфікацію: що відомо
Гравці "Вереса". Фото: НК "Верес"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Рівненський "Верес", попри заборону, продовжує запрошувати на матчі велику кількість акціонерів, якими є вболівальники. Клуб до цього карали штрафами, але наразі над рівнянами нависло більш серйозне покарання.

За інформацією YouTube-каналу KDK, може бути дискваліфікований стадіон у Рівному.

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"Верес" ще у минулому сезоні карали за присутність кількох сотень вболівальників, за які клуб штрафували на 20 тисяч гривень.

"Верес" можуть покарати

За інформацією джерел, наразі "Верес" під загрозою умовної дискваліфікації домашнього стадіону.

Умовне покарання призведе до того, що у випадку повторного порушення стадіон отримає реальну дискваліфікацію на кілька матчів.

Верес
Уболівальники на матчі НК "Верес". Фото: НК "Верес"

Зазначимо, що Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ раніше за присутність вболівальників на стадіоні покарав черкаський ЛНЗ за матч з "Динамо". Команду оштрафували на 15 тисяч гривень та дали умовну дискваліфікацію стадіону на дві гри.

Також серед порушників, яких штрафували, є"Оболонь" та "Полісся".

Додамо, що всі штрафи від клубів УАФ перераховує на рахунки благодійної платформи UNITED.24.

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