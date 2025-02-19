Верес может подписать капитана молодежки Динамо Киев

Верес подпишет капитана киевского Динамо
Ровенский "Верес" продолжает усиливать состав перед началом второй части сезона. Клуб на этот раз усилил центр защиты.
О возможном трансфере "Вереса" сообщило "ТаТоТаке".
Новый игрок "Вереса"
По информации источника, в Ровне приехал капитан молодежной команды "Динамо" Киев Назар Балаба.
Футболист сейчас находится на просмотре и в ближайшее время клуб примет решение относительно 19-летнего футболиста.
Отметим, что "Верес", если захочет, то подпишет центрального защитника на правах аренды.
Балаба родился в Ровно и поэтому интересен для местного клуба.
В текущем сезоне Балаба провел за юношей "Динамо" десять матчей, где сделал два ассиста.
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