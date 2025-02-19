Верес може підписати капітана молодіжки Динамо Київ

Верес підпише капітана київського Динамо
Рівненський "Верес" продовжує посилювати склад перед початком другої частини сезону. Клуб цього разу підсилив центр захисту.
Про можливий трансфер "Вереса" повідомило "ТаТоТаке".
Новий гравець "Вереса"
За інформацією джерела, у Рівне приїхав капітан молодіжної команди "Динамо" Київ Назар Балаба.
Футболіст наразі перебуває на перегляді й найближчим часом клуб ухвалить рішення щодо 19-річного футболіста.
Зазначимо, що "Верес", якщо захоче, то підпише центрального захисника на правах оренди.
Балаба народився у Рівному й тому є цікавим для місцевого клубу.
Цього сезону Балаба провів за юнаків "Динамо" десять матчів, де зробив два асисти.
Взимку "Верес" підписав контракт з ще одним вихованцем київського "Динамо" Ігорем Харатіним.
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