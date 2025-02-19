Верес може підписати капітана молодіжки Динамо Київ

Назар Балаба. Фото: "Динамо"

Рівненський "Верес" продовжує посилювати склад перед початком другої частини сезону. Клуб цього разу підсилив центр захисту.

Про можливий трансфер "Вереса" повідомило "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, у Рівне приїхав капітан молодіжної команди "Динамо" Київ Назар Балаба.

Футболіст наразі перебуває на перегляді й найближчим часом клуб ухвалить рішення щодо 19-річного футболіста.

Зазначимо, що "Верес", якщо захоче, то підпише центрального захисника на правах оренди.

Балаба народився у Рівному й тому є цікавим для місцевого клубу.

Цього сезону Балаба провів за юнаків "Динамо" десять матчів, де зробив два асисти.

Взимку "Верес" підписав контракт з ще одним вихованцем київського "Динамо" Ігорем Харатіним.

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