"Верес" остался в УПЛ, но со скандалом уволил Вирта, ЛНЗ прошел "Ингулец"

Вирт простился разгромной победой. Фото: ФК "Верес"

Переходные матчи за право остаться в УПЛ подарили незаурядные страсти, разгром, увольнение и скандал. "Верес" уничтожил запорожский "Металлург" в ответном матче, но тренер Юрий Вирт все равно ушел в отставку. В параллельной паре ЛНС оказался сильнее "Ингулец".

Подробности плей-офф за право играть в следующем сезоне в УПЛ, в материале Новини.LIVE.

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Первый поединок между "Вересом" и "Металлургом" закончился минимальной победой команды из Первой лиги. Дебют второй встречи оказался очень насыщенным, ведь уже к середине тайма ровенский клуб забил три гола. Забивали Крапивный в свои ворота и дважды Балан.

"Верес" остался в УПЛ благодаря уверенной победе. Фото: ФК "Верес"

Ситуация запорожской команды еще усугубилась после изъятия Сокола. Во втором тайме клуб из Ровно забили еще трижды – отличились Гагун и дважды Гайдчучик. А в компенсированное время "Металлург" забил гол престижа.

Увольнение с "душком"

Но самое интересное началось после матча. Вереск на своем официальном сайте объявил, что Юрий Вирт покинул пост главного тренера команды. На пресс-конференции он объявил об отставке

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды", — сказал Вирт.

Напомним, что Юрий Вирт возглавил Верес ровно четыре года назад – 14 июня 2019 года. Под его руководством команда провела 111 матчей (54 победы, 21 ничья, 36 поражений), при разнице забитых и пропущенных голов 168:122.

"Трудно говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять, потому что прошел очень трудный путь. Где-то болельщики бросили пост, что четыре года назад я принял команду. Сегодня я оставляю ее, но не прощаюсь, просто говорю до свидания", — добавил тренер.

Добавила масла в огонь жена Вирта Светлана.

"Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться надо было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим? На работу берут то бледней гендиректором, то послов, то блоггера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями", — написала она в комментариях и получила немало хейта от подписчиков.

ЛНЗ: 3 года пути в УПЛ

В Черкассах, где прошел ответный матч между местным ЛНЗ и "Ингульцем" было не так жарко.

В первой встрече эти команды расписали ничью 1:1, а уже к середине первой половины новой игры ЛНЗ организовал для себя комфортное преимущество в два гола. Сначала с передачи Тищенко отличился Савин, после чего Коробенко стал автором автогол.

Сразу после перерыва Ситало сумел сократить отставание гостей в счете. В добавленное время Тищенко был удален с поля за вторую желтую карточку, но в результате ЛНС одержал победу и по сумме двух матчей получил право в следующем сезоне выступить в УПЛ. Ингулец в свою очередь отправляется обратно в Первую лигу.

Добавим, что ЛНЗ за 3 года прошел путь от Аматорского футбола до УПЛ.

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