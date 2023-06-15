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"Верес" залишився в УПЛ, але зі скандалом звільнив Вірта, ЛНЗ пройшов "Інгулець"

15 червня 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Верес" залишився в УПЛ, але зі скандалом звільнив Вірта, ЛНЗ пройшов "Інгулець"
Вірт попрощався розгромною перемогою. Фото: ФК "Верес"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перехідні матчі за право залишитись в УПЛ подарували неабиякі пристрасті, розгром, звільнення та скандал. "Верес" знищив запорізький "Металург" у матчі відповіді, але тренер Юрій Вірт все одно пішов у відставку. У паралельній парі ЛНЗ виявився сильніше за "Інгулець".

Подробиці плей-офф за право грати в наступному сезоні в УПЛ, в матеріалі Новини.LIVE.

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Перший поєдинок між "Вересом" та "Металургом" закінчився мінімальною перемогою команди з Першої ліги. Дебют другої зустрічі видався дуже насиченим, адже вже до середини тайму рівненський клуб забив три голи. Забивали Кропивний у власні ворота та двічі Балан.

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"Верес" залишився в УПЛ завдяки впевненій перемозі. Фото: ФК "Верес"

Ситуація запорізької команди ще погіршилася після вилучення Сокола. У другому таймі клуб із Рівне забили ще тричі – відзначились Гагун та двічі Гайдчучик. А у компенсований час "Металург" забив гол престижу.

Звільнення з "душком"

Але найцікавіше почалось після матчу. Верес на своєму офіційному сайті оголосив, що Юрій Вірт залишив посаду головного тренера команди. На пресконференції він оголосив про відставку 

"Я йду з команди. В мене була розмова з президентом. Буду відкритим, тиждень тому він сказав, що весь клуб проти мене. Тому я не маю ніякого права залишатися, йду з команди", — сказав Вірт.

Нагадаємо, що Юрій Вірт очолив Верес рівно чотири роки тому – 14 червня 2019 року. Під його керівництвом команда провела 111 матчів (54 перемоги, 21 нічия, 36 поразок), при різниці забитих і пропущених голів 168:122.

"Важко говорити зараз, чесно кажучи. Є люди, які просто засунули ніж в спину і тримали його до сьогоднішнього дня. Я не міг цього зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях. Десь вболівальники кинули пост, що чотири роки тому я прийняв команду. Сьогодні я залишаю її, але не прощаюся, просто говорю до побачення", — додав тренер. 

Додала масла у вогонь дружина Вірта Світлана.

"Чистий цирк, зрозумілий із самого початку. Не продавати, а посилюватися треба було футболістами, грошима, а не тік-токами. Але у президента інша думка, на жаль. Про який футбол ми говоримо? На роботу беруть то бл*дєй гендиректором, то амбасадорів, то блогера. Керівники мають бути професіоналами, фахівцями, а не аматорами", – написала вона у коментарях та отримала чимало хейту від підписників.

ЛНЗ: 3 роки шляху в УПЛ

У Черкасах, де пройшов матч-відповідь між місцевим ЛНЗ та "Інгульцем" було не так спекотно.

У першій зустрічі ці команди розписали нічию 1:1, а вже до середини першої половини нової гри ЛНЗ організував для себе комфортну перевагу у два голи. Спочатку з передачі Тищенка відзначився Савін, після чого Коробенко став автором автоголу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FC LNZ CHERKASY (@fclnz)

Одразу після перерви Сітало зумів скоротити відставання гостей у рахунку. У доданий час Тищенка було видалено з поля за другу жовту картку, але у результаті ЛНЗ здобув перемогу та за сумою двох матчів отримав право наступного сезону виступити в УПЛ. Інгулець своєю чергою вирушає назад до Першої ліги.

Додамо, що ЛНЗ за 3 роки пройшов шлях від Аматорського футболу до УПЛ.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топклубі.

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