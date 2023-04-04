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Верняев объявил о возвращении в сборную Украины: детали

4 апреля 2023 12:10
- Сергей Гусенцев
Верняев объявил о возвращении в сборную Украины — детали
Олимпийский чемпион возвращается в сборную
- Сергей Гусенцев

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев возвращается в ряды национальной сборной Украины. Срок дисквалификации спортсмена из-за положительной допинг-пробы завершился.

Об этом сообщает Sport.ua.

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В своем Instagram спортсмен написал следующее:

"Теперь официально. В основном составе национальной сборной Украины по спортивной гимнастике".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Решение CAS

В 2020 году Олег Верняев сдал положительный тест на запретный препарат мельдоний. Как следствие — дисквалификация сроком на четыре года. Наказание гимнаста должно было завершиться в ноябре 2024-го, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение сократить приговор с четырех до двух лет. Таким образом, гимнаст снова сможет защищать цвета национальной сборной Украины на международной арене.

Верняев

Напомним, украинский тяжеловес Александр Усик в ближайшие месяцы может провести сразу два боя.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может стать частью соглашения по приглашению в "Арсенал" французского игрока "Милана" Тео Эрнандеса.

Главный тренер клуба "Аль-Айн" по ОАЭ Сергей Ребров может возглавить один из европейских грандов.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может начать следующий сезон в новой команде.

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