Верняев объявил о возвращении в сборную Украины — детали

Олимпийский чемпион возвращается в сборную

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев возвращается в ряды национальной сборной Украины. Срок дисквалификации спортсмена из-за положительной допинг-пробы завершился.

Об этом сообщает Sport.ua.

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В своем Instagram спортсмен написал следующее:

"Теперь официально. В основном составе национальной сборной Украины по спортивной гимнастике".

Решение CAS

В 2020 году Олег Верняев сдал положительный тест на запретный препарат мельдоний. Как следствие — дисквалификация сроком на четыре года. Наказание гимнаста должно было завершиться в ноябре 2024-го, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение сократить приговор с четырех до двух лет. Таким образом, гимнаст снова сможет защищать цвета национальной сборной Украины на международной арене.

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