Верняєв оголосив про повернення до збірної України — деталі

Олімпійський чемпіон повертається у збірну

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв повертається до лав національної збірної України. Термін дискваліфікації спортсмена через позитивну допінг-пробу завершився.

Про це повідомляє Sport.ua.

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У своєму Instagram спортсмен написав наступне:

"Тепер офіційно. В основному складі національної збірної України зі спортивної гімнастики".

Рішення CAS

У 2020 році Олег Верняєв здав позитивний тест на заборонений препарат мельдоній. Як наслідок — дискваліфікація строком на чотири роки. Покарання гімнаста повинно було завершитися аж в листопаді 2024-го, однак Спортивний арбітражний суд у Лозанні прийняв рішення скоротити вирок з чотирьох до двох років. Таким чином, гімнаст знову зможе захищати кольори національної збірної України на міжнародній арені.

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