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Верняєв оголосив про повернення до збірної України: деталі

4 квітня 2023 12:10
- Сергій Гусенцев
Верняєв оголосив про повернення до збірної України — деталі
Олімпійський чемпіон повертається у збірну
- Сергій Гусенцев

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв повертається до лав національної збірної України. Термін дискваліфікації спортсмена через позитивну допінг-пробу завершився. 

Про це повідомляє Sport.ua.

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У своєму Instagram спортсмен написав наступне: 

"Тепер офіційно. В основному складі національної збірної України зі спортивної гімнастики".  

Рішення CAS 

У 2020 році Олег Верняєв здав позитивний тест на заборонений препарат мельдоній. Як наслідок — дискваліфікація строком на чотири роки. Покарання гімнаста повинно було завершитися аж в листопаді 2024-го, однак Спортивний арбітражний суд у Лозанні прийняв рішення скоротити вирок з чотирьох до двох років. Таким чином, гімнаст знову зможе захищати кольори національної збірної України на міжнародній арені. 

Верняєв

Нагадаємо, український важкоатлет Олександр Усик у найближчі місяці може провести одразу два бої.

Захисник збірної України Олександр Зінченко може стати частиною угоди на запрошення до "Арсеналу" французького гравця "Мілана" Тео Ернандеса. 

Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може очолити один із європейських грандів.

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