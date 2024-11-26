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Вернидуб готов расстаться с лучшим игроком Кривбасса

26 ноября 2024 18:08
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Вернидуб заявил о возможном трансфере Ивана Дибанго зимой
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В криворожском "Кривбассе" готовы продавать своих лучших футболистов Это еще раз подтвердил главный тренер клуба Юрий Вернидуб.

Клуб в ближайшее трансферное окно готов отпустить своего лучшего игрока. Об этом Вернидуб сообщил в комментарии Профутбол Digital.

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По словам Вернидуба, клуб готов зимой продать правого защитника Ивана Дибанго, являющегося самым дорогим футболистом команды.

"Дибанго, думаю, следующий. Все равно, если на него сейчас будет какой-то зимой спрос — никто его не будет держать. Я сам сказал, что если есть неплохое предложение, которое устраивает и клуб — почему нет?" — сказал Вернидуб.

При этом Вернидуб считает, что в клубе есть неплохие украинские игроки Денис Кузик, Артур Микитишин и Александр Драмбаев, которые могут стать активами клуба, если будут стабильно показывать свою лучшую игру.

Отметим, что в нынешнем сезоне из-за сложной травмы Дибанго провел за "Кривбасс" лишь девять матчей, в которых совершил три ассиста Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

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футбол Футбол трансферы Юрий Вернидуб Кривбасс Иван Дибанго

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