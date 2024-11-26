Вернидуб заявив про можливий трансфер Івана Дібанго взимку

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

У криворізькому "Кривбасі" готові продавати своїх найкращих футболістів. Це ще раз підтвердив головний тренер клубу Юрій Вернидуб.

Клуб в найближче трансферне вікно готовий відпустити свого найкращого гравця. Про це Вернидуб повідомив у коментарі Профутбол Digital.

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За словами Вернидуба, клуб готовий взимку продати правого захисника Івана Дібанго, який є найдорожчим футболістом команди.

"Дібанго, думаю, наступний. Все одно, якщо на нього зараз буде якийсь взимку попит — ніхто його не буде тримати. Я сам сказав, що якщо є непогана пропозиція, яка влаштовує і клуб — то чому ні?", — сказав Вернидуб.

При цьому Вернидуб вважає, що в клубі є непогані українські гравці Денис Кузик, Артур Микитишин та Олександр Драмбаєв, які можуть стати активами клубу, якщо стабільно показуватимуть свою кращу гру.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні через складну травму Дібанго провів за "Кривбас" лише дев'ять матчів, в яких зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,8 мільйона євро.

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