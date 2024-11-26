Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу arrow

Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

26 листопада 2024 18:08
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Вернидуб заявив про можливий трансфер Івана Дібанго взимку
Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У криворізькому "Кривбасі" готові продавати своїх найкращих футболістів. Це ще раз підтвердив головний тренер клубу Юрій Вернидуб.

Клуб в найближче трансферне вікно готовий відпустити свого найкращого гравця. Про це Вернидуб повідомив у коментарі Профутбол Digital.

Читайте також:

Кого "Кривбас" хоче продати

За словами Вернидуба, клуб готовий взимку продати правого захисника Івана Дібанго, який є найдорожчим футболістом команди.

"Дібанго, думаю, наступний. Все одно, якщо на нього зараз буде якийсь взимку попит — ніхто його не буде тримати. Я сам сказав, що якщо є непогана пропозиція, яка влаштовує і клуб — то чому ні?", — сказав Вернидуб.

При цьому Вернидуб вважає, що в клубі є непогані українські гравці Денис Кузик, Артур Микитишин та Олександр Драмбаєв, які можуть стати активами клубу, якщо стабільно показуватимуть свою кращу гру.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні через складну травму Дібанго провів за "Кривбас" лише дев'ять матчів, в яких зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,8 мільйона євро.

Нагадаємо, футболіст національної команди України Артем Довбик може перейти з "Роми" в топовий клуб.

Скандальний колишній нападний київського "Динамо" назвав проблеми наставника збірної Сергія Реброва.

Колишня легенда "Динамо", який тренує "Полісся" U-19, побив бокового арбітра.

Дівчина Едуардо Герреро розповіла правду про стосунки з іншими футболістами "Динамо".

футбол Футбол трансфери Юрій Вернидуб Кривбасс Іван Дібанго

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

18:17 Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Чернівців — дата

18:12 Підтримка дружин УБД — які пільги можна оформити в грудні

18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

17:35 Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози завтра

18:17 Укрзалізниця запускає новий рейс з Харкова до Чернівців — дата

18:12 Підтримка дружин УБД — які пільги можна оформити в грудні

18:08 Вернидуб готовий розлучитися з найкращим гравцем Кривбасу

18:07 Реалії Чорної п'ятниці в Україні — що не так зі знижками

18:02 В Укренерго назвали години, в які завтра вимикатимуть світло

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

17:59 Окупанти атакували Нову Каховку — є поранені та загиблі

17:35 Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про сильні морози завтра

17:24 У Львові встановили інсталяцію проти насильства — фото

17:23 Поїздка до невизнаної ПМР ціною 120 тис. грн — деталі

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК