Вернидуб назвал шокирующую причину неудач Кривбасса

Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Украинская Премьер-лига вернулась после долгой зимней паузы матчами 18 тура. В одном из них "Кривбасс" неожиданно проиграл "Вересу" у себя дома.

Команда Олега Шандрука забила "Кривбассу" три безответных гола, и Юрий Вернидуб в интервью официальному сайту криворожского клуба объяснил причину этого поражения.

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События для "Кривбасса" неудачно развивались с самого начала матча. Хозяева поля позволили футболистам "Вереса" провести несколько контратак, три из которых завершились голами Владислава Шарая, Николая Гайдучика и Игоря Харатина.

Денис Кузык помогает подняться Маттео Аморосо. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб сказал о матче

Главный тренер "Кривбасса" после поединка признал, что победа "Вереса" была заслуженной. Юрий Вернидуб поздравил команду из Ровно с этим результатом. Опытный наставник заявил, что противник вышел на поле с огромной мотивацией и желанием завоевать три очка.

"А мы выходили играть в другой футбол — академический. Такой футбол в весенней части сезона не пройдет. Это моя ошибка. Все три пропущенных мяча стали детскими ошибками. Особенно первый. У нас сегодня был шанс, но мы его не использовали. Сегодня нам дали пощечину по одному месту. Нужно этот матч разбирать и стараться не повторять такие ошибки", — объяснил Вернидуб.

"Кривбасс" после поражения остался на 4 месте в турнирной таблице УПЛ. У "Вереса" теперь 8 место.

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