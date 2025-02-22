Вернидуб назвал шокирующую причину неудач Кривбасса

Вернидуб назвал настоящую причину поражения Кривбасса от Вереса
Украинская Премьер-лига вернулась после долгой зимней паузы матчами 18 тура. В одном из них "Кривбасс" неожиданно проиграл "Вересу" у себя дома.
Команда Олега Шандрука забила "Кривбассу" три безответных гола, и Юрий Вернидуб в интервью официальному сайту криворожского клуба объяснил причину этого поражения.
События для "Кривбасса" неудачно развивались с самого начала матча. Хозяева поля позволили футболистам "Вереса" провести несколько контратак, три из которых завершились голами Владислава Шарая, Николая Гайдучика и Игоря Харатина.
Что Вернидуб сказал о матче
Главный тренер "Кривбасса" после поединка признал, что победа "Вереса" была заслуженной. Юрий Вернидуб поздравил команду из Ровно с этим результатом. Опытный наставник заявил, что противник вышел на поле с огромной мотивацией и желанием завоевать три очка.
"А мы выходили играть в другой футбол — академический. Такой футбол в весенней части сезона не пройдет. Это моя ошибка. Все три пропущенных мяча стали детскими ошибками. Особенно первый. У нас сегодня был шанс, но мы его не использовали. Сегодня нам дали пощечину по одному месту. Нужно этот матч разбирать и стараться не повторять такие ошибки", — объяснил Вернидуб.
"Кривбасс" после поражения остался на 4 месте в турнирной таблице УПЛ. У "Вереса" теперь 8 место.
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