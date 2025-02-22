Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Вернидуб назвал настоящую причину поражения Кривбасса от Вереса arrow

Вернидуб назвал настоящую причину поражения Кривбасса от Вереса

22 февраля 2025 23:19
Станислав Костюк - Редактор
Вернидуб назвал шокирующую причину неудач Кривбасса
Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Станислав Костюк - Редактор

Украинская Премьер-лига вернулась после долгой зимней паузы матчами 18 тура. В одном из них "Кривбасс" неожиданно проиграл "Вересу" у себя дома.

Команда Олега Шандрука забила "Кривбассу" три безответных гола, и Юрий Вернидуб в интервью официальному сайту криворожского клуба объяснил причину этого поражения. 

Читайте также:

События для "Кривбасса" неудачно развивались с самого начала матча. Хозяева поля позволили футболистам "Вереса" провести несколько контратак, три из которых завершились голами Владислава Шарая, Николая Гайдучика и Игоря Харатина. 

Денис Кузык
Денис Кузык помогает подняться Маттео Аморосо. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб сказал о матче 

Главный тренер "Кривбасса" после поединка признал, что победа "Вереса" была заслуженной. Юрий Вернидуб поздравил команду из Ровно с этим результатом. Опытный наставник заявил, что противник вышел на поле с огромной мотивацией и желанием завоевать три очка. 

"А мы выходили играть в другой футбол — академический. Такой футбол в весенней части сезона не пройдет. Это моя ошибка. Все три пропущенных мяча стали детскими ошибками. Особенно первый. У нас сегодня был шанс, но мы его не использовали. Сегодня нам дали пощечину по одному месту. Нужно этот матч разбирать и стараться не повторять такие ошибки", — объяснил Вернидуб. 

"Кривбасс" после поражения остался на 4 месте в турнирной таблице УПЛ. У "Вереса" теперь 8 место. 

Напомним, один из опытных футболистов киевского "Динамо" может уйти из столичного клуба в конце сезона. 

Тем временем Йожеф Сабо объяснил, почему Александр Пихаленок не сможет перейти в зарубежный клуб. 

А донецкий "Шахтер" готовится к уходу Ефима Конопли, которому уже нашли перспективную замену. 

Защитник сборной Украины Максим Таловеров оказался самым высокооплачиваемым игроком английского "Плимута". 

спорт футбол УПЛ Юрий Вернидуб Кривбасс Верес
Реклама
Реклама
Реклама