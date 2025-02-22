Вернидуб назвав шокуючу причину невдач Кривбасу

Вернидуб назвав справжню причину поразки Кривбасу від Вереса
Українська Прем'єр-ліга повернулася після довгої зимової паузи матчами 18 туру. В одному з них "Кривбас" несподівано програв "Вересу" у себе вдома.
Команда Олега Шандрука забила "Кривбасу" три голи, і Юрій Вернидуб в інтерв'ю офіційному сайту криворізького клубу пояснив причину цієї поразки.
Події для "Кривбасу" невдало розвивалися з самого початку матчу. Господарі поля дозволили футболістам "Вереса" провести декілька контратак, три з яких завершилися голами Владислава Шарая, Миколи Гайдучика та Ігоря Харатіна.
Що Вернидуб сказав про матч
Головний тренер "Кривбасу" після поєдинку визнав, що перемога "Вереса" була заслуженою. Юрій Вернидуб привітав команду з Рівного з цим результатом. Досвідчений наставник заявив, що противник вийшов на поле з величезною мотивацією і бажанням завоювати три очки.
"А ми виходили грати в інший футбол — академічний. Такий футбол у весняній частині сезону не пройде. Це моя помилка. Усі три пропущені м'ячі стали дитячими помилками. Особливо перший. У нас сьогодні був шанс, але ми його не використали. Сьогодні нам дали ляпаса по одному місцю. Потрібно цей матч розбирати й намагатися не повторювати такі помилки", — пояснив Вернидуб.
"Кривбас" після поразки залишився на 4 місці в турнірній таблиці УПЛ. У "Вереса" тепер 8 місце.
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