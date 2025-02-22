Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вернидуб назвав справжню причину поразки Кривбасу від Вереса arrow

Вернидуб назвав справжню причину поразки Кривбасу від Вереса

22 лютого 2025 23:19
Станіслав Костюк - Редактор
Вернидуб назвав шокуючу причину невдач Кривбасу
Юрій Вернидуб під час тренування. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Станіслав Костюк - Редактор

Українська Прем'єр-ліга повернулася після довгої зимової паузи матчами 18 туру. В одному з них "Кривбас" несподівано програв "Вересу" у себе вдома.

Команда Олега Шандрука забила "Кривбасу" три голи, і Юрій Вернидуб в інтерв'ю офіційному сайту криворізького клубу пояснив причину цієї поразки.

Читайте також:

Події для "Кривбасу" невдало розвивалися з самого початку матчу. Господарі поля дозволили футболістам "Вереса" провести декілька контратак, три з яких завершилися голами Владислава Шарая, Миколи Гайдучика та Ігоря Харатіна.

Денис Кузык
Денис Кузик допомагає піднятися Маттео Аморосо. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що Вернидуб сказав про матч

Головний тренер "Кривбасу" після поєдинку визнав, що перемога "Вереса" була заслуженою. Юрій Вернидуб привітав команду з Рівного з цим результатом. Досвідчений наставник заявив, що противник вийшов на поле з величезною мотивацією і бажанням завоювати три очки.

"А ми виходили грати в інший футбол — академічний. Такий футбол у весняній частині сезону не пройде. Це моя помилка. Усі три пропущені м'ячі стали дитячими помилками. Особливо перший. У нас сьогодні був шанс, але ми його не використали. Сьогодні нам дали ляпаса по одному місцю. Потрібно цей матч розбирати й намагатися не повторювати такі помилки", — пояснив Вернидуб.

"Кривбас" після поразки залишився на 4 місці в турнірній таблиці УПЛ. У "Вереса" тепер 8 місце.

Нагадаємо, один із досвідчених футболістів київського "Динамо" може піти зі столичного клубу наприкінці сезону.

Тим часом Йожеф Сабо пояснив, чому Олександр Піхальонок не зможе перейти в закордонний клуб.

А донецький "Шахтар" готується до відходу Юхима Коноплі, якому вже знайшли перспективну заміну.

Захисник збірної України Максим Таловеров виявився найбільш високооплачуваним гравцем англійського "Плімута".

спорт футбол УПЛ Юрій Вернидуб Кривбасс Верес
Реклама
Реклама
Реклама