Вернидуб рассказал о преимуществах Кривбасса перед матчем с Бетисом

Вернидуб объяснил, почему Кривбасс должен выиграть у Бетиса
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о готовности своей команды к еврокубковой встрече с испанским "Бетисом". Соперники сыграют в рамках Лиги Конференций.
Вернидуб отметил недостаток игровой практики у соперника, сообщает официальный сайт "Кривбасса".
Наставник украинской команды "Кривбасс" Юрий Вернидуб намерен воспользоваться шансом и остаться в еврокубках после вылета из Лиги Европы. Поединки с "Викторией" не удались футболистам из Кривого Рога, однако они готовятся к игре с испанским "Бетисом" в хорошем настроении.
Что Вернидуб сказал про форму "Бетиса"
Главный тренер "Кривбасса" заверил, что его команда выбрала правильную тактику при подготовке к поединкам с испанцами. По словам Вернидуба, у его подопечных есть преимущество над соперником. Если перед встречей с "Викторией" украинская команда проиграла "Карпатам", то накануне поединка с "Бетисом" она победила "Верес".
"Игра обещает стать очень интересной. Мы готовы к этой битве и приехали в Кошице с хорошим настроением. Хотим сыграть с классным соперником. "Бетис" только начал сезон, сыграл вничью с "Жироной", — рассказал Вернидуб.
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