Вернидуб рассказал о преимуществах Кривбасса перед матчем с Бетисом

Юрий Вернидуб отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о готовности своей команды к еврокубковой встрече с испанским "Бетисом". Соперники сыграют в рамках Лиги Конференций.

Вернидуб отметил недостаток игровой практики у соперника, сообщает официальный сайт "Кривбасса".

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Наставник украинской команды "Кривбасс" Юрий Вернидуб намерен воспользоваться шансом и остаться в еврокубках после вылета из Лиги Европы. Поединки с "Викторией" не удались футболистам из Кривого Рога, однако они готовятся к игре с испанским "Бетисом" в хорошем настроении.

Юрий Вернидуб перед матчем. Фото: УНИАН

Что Вернидуб сказал про форму "Бетиса"

Главный тренер "Кривбасса" заверил, что его команда выбрала правильную тактику при подготовке к поединкам с испанцами. По словам Вернидуба, у его подопечных есть преимущество над соперником. Если перед встречей с "Викторией" украинская команда проиграла "Карпатам", то накануне поединка с "Бетисом" она победила "Верес".

"Игра обещает стать очень интересной. Мы готовы к этой битве и приехали в Кошице с хорошим настроением. Хотим сыграть с классным соперником. "Бетис" только начал сезон, сыграл вничью с "Жироной", — рассказал Вернидуб.

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