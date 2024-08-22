Вернидуб розповів про переваги Кривбасу перед матчем із Бетісом

Вернидуб пояснив, чому Кривбас має виграти у Бетіса
Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб поділився думкою про готовність своєї команди до єврокубкової зустрічі з іспанським "Бетісом". Суперники зіграють у рамках Ліги Конференцій.
Вернидуб наголосив на нестачі ігрової практики у суперника, повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Наставник української команди "Кривбас" Юрій Вернидуб має намір скористатися шансом і залишитись у єврокубках після вильоту з Ліги Європи. Поєдинки з "Вікторією" не вдалися футболістам із Кривого Рогу, проте вони готуються до гри з іспанським "Бетісом" у гарному настрої.
Що Вернидуб сказав про форму "Бетісу"
Головний тренер "Кривбасу" запевнив, що його команда обрала правильну тактику під час підготовки до поєдинків з іспанцями. За словами Вернидуба, його підопічні мають перевагу над суперником. Якщо перед зустріччю з "Вікторією" українська команда програла "Карпатам", то напередодні поєдинку із "Бетисом" вона перемогла "Верес".
"Гра обіцяє стати дуже цікавою. Ми готові до цієї битви й приїхали в Кошице з гарним настроєм. Хочемо зіграти з класним суперником. "Бетіс" лише розпочав сезон, зіграв унічию з "Жироною", — розповів Вернидуб.
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