Вернидуб удивил словами про будущее Кривбасса

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

В чемпионате Украины по футболу состоялись матчи очередного тура. В одном из них "Кривбасс" минимально победил "Ворсклу".

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции затронул тему относительно домашних поединков клуба, сообщает пресс-служба команды.

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Что сказал Вернидуб

"Смотрите, ну, говорят, надо переезжать в другой город играть домашние матчи. Зачем переезжать?", — спросил главный тренер "Кривбасса".

Он отметил, что всем сейчас тяжело.

"Но Кривой Рог — это Украина. Также, как и Полтава. Здесь также сегодня начали с опозданием из-за тревоги. Во Львове также были задержки из-за этого. Но надо терпение", — резюмировал он.

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