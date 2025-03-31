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Вернидуб объяснил, почему Кривбасс не играет в другом городе

31 марта 2025 14:05
Максим Коваленко - Редактор
Вернидуб удивил словами про будущее Кривбасса
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas
Максим Коваленко - Редактор

В чемпионате Украины по футболу состоялись матчи очередного тура. В одном из них "Кривбасс" минимально победил "Ворсклу".

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции затронул тему относительно домашних поединков клуба, сообщает пресс-служба команды.

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Он объяснил, почему команда играет в Кривом Роге. И напомнил один важный момент.

Что сказал Вернидуб

"Смотрите, ну, говорят, надо переезжать в другой город играть домашние матчи. Зачем переезжать?", — спросил главный тренер "Кривбасса".

Он отметил, что всем сейчас тяжело.

"Но Кривой Рог — это Украина. Также, как и Полтава. Здесь также сегодня начали с опозданием из-за тревоги. Во Львове также были задержки из-за этого. Но надо терпение", — резюмировал он.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" этим летом, клуб имеет несколько предложений.

Португальский форвард Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал" в конце сезона.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может получить рекордные премиальные от "Реала". 

Известный журналист объяснил, что будет, когда киевским "Динамо" перестанут руководить Суркисы. 

Кривой Рог спорт футбол УПЛ Юрий Вернидуб Кривбасс
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