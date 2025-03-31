Вернидуб здивував словами про майбутнє Кривбасу

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

У чемпіонаті України з футболу відбулися матчі чергового туру. В одному з них "Кривбас" мінімально переміг "Ворсклу".

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб на післяматчевій пресконференції торкнувся теми щодо домашніх поєдинків клубу, повідомляє пресслужба команди.

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Що сказав Вернидуб

"Дивіться, ну, кажуть, треба переїжджати до іншого міста грати домашні матчі. Навіщо переїжджати?", — запитав головний тренер "Кривбасу".

Він зазначив, що усім зараз важко.

"Але Кривий Ріг – це Україна. Також, як і Полтава. Тут також сьогодні розпочали із запізненням через тривогу. У Львові також були затримки через це. Але треба терпіння", — резюмував він.

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