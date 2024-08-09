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Вернидуб объяснил, что мешает Кривбассу попасть в основной турнир Лиги Европы

9 августа 2024 10:24
Валерий Ковалевич - Редактор
Вернидуб раскритиковал судейство в матче Кривбасса с Викторией
Юрий Вернидуб на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерий Ковалевич - Редактор

В первом матче третьего тура квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" проиграл чешской "Виктории" (1:2). Главный тренер команды из Кривого Рога Юрий Вернидуб объяснил причину поражения в важном поединке. 

Футболисты украинской команды первыми открыли счет, но пропустили два мяча в ответ, сообщает официальный сайт "Кривбасса". 

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Наставник украинской команды остался разочарован судейством в первом матче с "Викторией". Юрий Вернидуб считает, что во время спорных эпизодов арбитры поединка принимали решение в пользу чешской команды. 

Принс Квабена Аду
Принс Квабена Аду забил гол за "Кривбасс". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб сказал о судействе 

Главный тренер "Кривбасса" собирается изучить момент с первым голом в ворота украинской команды. Вернидуб заявил, что не имеет права публично критиковать судейство, но у него есть вопросы к работе бригады арбитров. 

"Свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональные и будут судить лучше. Жаловаться мы не будем. Надо сделать выводы и сыграть так, чтобы к нам не было вопросов", — заявил Вернидуб.

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спорт футбол Лига Европы Юрий Вернидуб Кривбасс

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