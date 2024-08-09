Вернидуб раскритиковал судейство в матче Кривбасса с Викторией

Юрий Вернидуб на тренировке. Фото: instagram.com/fckryvbas/

В первом матче третьего тура квалификационного раунда Лиги Европы "Кривбасс" проиграл чешской "Виктории" (1:2). Главный тренер команды из Кривого Рога Юрий Вернидуб объяснил причину поражения в важном поединке.

Футболисты украинской команды первыми открыли счет, но пропустили два мяча в ответ, сообщает официальный сайт "Кривбасса".

Читайте также:

Наставник украинской команды остался разочарован судейством в первом матче с "Викторией". Юрий Вернидуб считает, что во время спорных эпизодов арбитры поединка принимали решение в пользу чешской команды.

Принс Квабена Аду забил гол за "Кривбасс". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб сказал о судействе

Главный тренер "Кривбасса" собирается изучить момент с первым голом в ворота украинской команды. Вернидуб заявил, что не имеет права публично критиковать судейство, но у него есть вопросы к работе бригады арбитров.

"Свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональные и будут судить лучше. Жаловаться мы не будем. Надо сделать выводы и сыграть так, чтобы к нам не было вопросов", — заявил Вернидуб.

Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

Бущан переходит в известный клуб — "Динамо" готовит трансфер.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Магучих ответила, на что потратит призовые средства за золото на Олимпиаде-2024.

Сборная США по баскетболу вырвала победу у Сербии, Леброн повторил уникальный рекорд.