Вернидуб розкритикував суддівство у матчі Кривбаса з Вікторією

Вернидуб пояснив, що заважає Кривбасу потрапити до основного турніру Ліги Європи
У першому матчі третього туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Кривбас" програв чеській "Вікторії" (1:2). Головний тренер команди із Кривого Рогу Юрій Вернидуб пояснив причину поразки у важливому поєдинку.
Футболісти української команди першими відкрили рахунок, але пропустили два м'ячі у відповідь, повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Наставник української команди залишився розчарований суддівством у першому матчі з "Вікторією". Юрій Вернидуб вважає, що під час спірних епізодів арбітри поєдинку ухвалювали рішення на користь чеської команди.
Що Вернидуб сказав про суддівство
Головний тренер "Кривбасу" збирається вивчити момент із першим голом у ворота української команди. Вернидуб заявив, що не має права публічно критикувати суддівство, але має питання до роботи бригади арбітрів.
"Свистки були здебільшого тільки в наш бік, а там все можна було. Тому я незадоволений. Я все-таки очікував, що європейські судді професійніші й судитимуть краще. Скаржитися ми не будемо. Треба зробити висновки та зіграти так, щоб до них не було. нам не було питань", - заявив Вернидуб.
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