Вернидуб розкритикував суддівство у матчі Кривбаса з Вікторією

Юрій Вернидуб на тренуванні. Фото: instagram.com/fckryvbas/

У першому матчі третього туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Кривбас" програв чеській "Вікторії" (1:2). Головний тренер команди із Кривого Рогу Юрій Вернидуб пояснив причину поразки у важливому поєдинку.

Футболісти української команди першими відкрили рахунок, але пропустили два м'ячі у відповідь, повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

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Наставник української команди залишився розчарований суддівством у першому матчі з "Вікторією". Юрій Вернидуб вважає, що під час спірних епізодів арбітри поєдинку ухвалювали рішення на користь чеської команди.

Прінс Квабена Аду забив гол за "Кривбас". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що Вернидуб сказав про суддівство

Головний тренер "Кривбасу" збирається вивчити момент із першим голом у ворота української команди. Вернидуб заявив, що не має права публічно критикувати суддівство, але має питання до роботи бригади арбітрів.

"Свистки були здебільшого тільки в наш бік, а там все можна було. Тому я незадоволений. Я все-таки очікував, що європейські судді професійніші й судитимуть краще. Скаржитися ми не будемо. Треба зробити висновки та зіграти так, щоб до них не було. нам не було питань", - заявив Вернидуб.

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