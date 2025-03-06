Вернидуб объяснил, как настраивал Кривбасс на Шахтер

Вернидуб рассказал, как настраивал Кривбасс на матч с Шахтером
Чемпионат Украины по футболу начал очередной тур. В центральном поединке донецкий "Шахтер" потерял очки против "Кривбасса".
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал о своих впечатлениях от матча, сообщает журналистка Tribuna.ua Ирина Козюпа.
По его словам, его команде удалось выполнить много запланированного. Это произошло на фоне того, что "Шахтер" доминировал в матче.
Что сказал Вернидуб
Юрий Вернидуб подчеркнул, что "Шахтер" доминировал, но у него был разговор со своими игроками.
"Шахтер доминировал, но я говорил ребятам, что мы можем взять очки. Спасибо ребятам, что бились за каждый мяч", — отметил он.
Вернидуб также отметил Мендозу, который забил мяч. И добавил, что "Кривбассу" удалось навязать свою игру и не дать сопернику доминировать.
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