Вернидуб объяснил, как настраивал Кривбасс на Шахтер

"Кривбасс" против "Шахтера". Фото: instagram.com/fckryvbas

Чемпионат Украины по футболу начал очередной тур. В центральном поединке донецкий "Шахтер" потерял очки против "Кривбасса".

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции рассказал о своих впечатлениях от матча, сообщает журналистка Tribuna.ua Ирина Козюпа.

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По его словам, его команде удалось выполнить много запланированного. Это произошло на фоне того, что "Шахтер" доминировал в матче.

Что сказал Вернидуб

Юрий Вернидуб подчеркнул, что "Шахтер" доминировал, но у него был разговор со своими игроками.

"Шахтер доминировал, но я говорил ребятам, что мы можем взять очки. Спасибо ребятам, что бились за каждый мяч", — отметил он.

Вернидуб также отметил Мендозу, который забил мяч. И добавил, что "Кривбассу" удалось навязать свою игру и не дать сопернику доминировать.

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