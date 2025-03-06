Вернидуб пояснив, як налаштовував Кривбас на Шахтар

"Кривбас" проти "Шахтаря". Фото: instagram.com/fckryvbas

Чемпіонат України з футболу розпочав черговий тур. В центральному поєдинку донецький "Шахтар" втратив очки проти "Кривбаса".

Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб на післяматчевій пресконференції розповів про свої враження від матчу, повідомляє журналістка Tribuna.ua Ірина Козюпа.

Читайте також:

За його словами, його команді вдалося виконати багато запланованого. Це відбулося на фоні того, що "Шахтар" домінував у матчі.

Що сказав Вернидуб

Юрій Вернидуб підкреслив, що "Шахтар" домінував, але він мав розмову зі своїми гравцями.

"Шахтар домінував, але я казав хлопцям, що ми можемо взяти очки. Дякую хлопцям, що билися за кожен м'яч", — зазначив він.

Вернидуб також відзначив Мендозу, який забив м'яч. І додав, що "Кривбасу" вдалося нав'язати свою гру і не дати супернику домінувати.

Нагадаємо, є декілька кандидатів, які можуть очолити збірну України, якщо Сергій Ребров піде у відставку.

Наставник "Олександрії" Руслан Ротань влітку може змінити клуб, вже відомі претенденти.

"Борнмут" збирається продати Іллю Забарного, на нього є ціла черга претендентів.

Збірна України напередодні матчів з Бельгією може посилитись декількома талановитими форвардами, які показують хорошу статистику.