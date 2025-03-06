Вернидуб пояснив, як налаштовував Кривбас на Шахтар

Вернидуб розповів, як налаштовував Кривбас на матч з Шахтарем
Чемпіонат України з футболу розпочав черговий тур. В центральному поєдинку донецький "Шахтар" втратив очки проти "Кривбаса".
Головний тренер "Кривбаса" Юрій Вернидуб на післяматчевій пресконференції розповів про свої враження від матчу, повідомляє журналістка Tribuna.ua Ірина Козюпа.
За його словами, його команді вдалося виконати багато запланованого. Це відбулося на фоні того, що "Шахтар" домінував у матчі.
Що сказав Вернидуб
Юрій Вернидуб підкреслив, що "Шахтар" домінував, але він мав розмову зі своїми гравцями.
"Шахтар домінував, але я казав хлопцям, що ми можемо взяти очки. Дякую хлопцям, що билися за кожен м'яч", — зазначив він.
Вернидуб також відзначив Мендозу, який забив м'яч. І додав, що "Кривбасу" вдалося нав'язати свою гру і не дати супернику домінувати.
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