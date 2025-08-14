Как Сафонов может повлиять на старт Забарного в ПСЖ

Илья Забарный с Суперкубком УЕФА. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Заслуженный тренер Украины Юрий Вернидуб поделился мнением о перспективе Ильи Забарного в составе парижского "ПСЖ". Наставник отметил, что первый матч с участием украинца вызвал у него противоречивые впечатления.

По его словам, "Тоттенхэм" был близок к победе, однако класс французского гранда позволил им уйти от поражения и выиграть серию пенальти, сообщает Sport.ua.

Юрий Вернидуб подчеркнул, что переход Ильи Забарного в "ПСЖ" наверняка увеличит количество болельщиков парижской команды в Украине. Он назвал это большим шагом в карьере футболиста и отметил, что такие вызовы заслуживают только сильнейшие и умнейшие игроки.

Тренер Юрий Вернидуб. Фото: УНИАН

Отдельно 59-летний специалист остановился на конкуренции за место в стартовом составе. По его мнению, Илья будет бороться за позицию в центре обороны с Маркиньосом, лидером сборной Бразилии и капитаном "ПСЖ", и такая конкуренция пойдет на пользу обоим защитникам.

Ситуация с Сафоновым и уверенность в характере Забарного

Говоря о присутствии в составе парижан российского вратаря Матвея Сафонова, Вернидуб предположил, что этот момент был обсужден еще на этапе переговоров. Он выразил уверенность, что в Париже приоритет отдадут игрокам уровня Забарного, а вопрос с голкипером решится со временем.

"Илья — умный парень и настоящий казак. Он знает, как себя вести в любой ситуации, и всегда действует достойно. Конкуренция его только закалит, а в "ПСЖ" он будет развиваться еще быстрее", — объяснил Вернидуб.

