Як Сафонов може вплинути на старт Забарного в ПСЖ

Заслужений тренер України Юрій Вернидуб поділився думкою про перспективу Іллі Забарного у складі паризького "ПСЖ". Наставник зазначив, що перший матч за участю українця викликав у нього суперечливі враження.

За його словами, "Тоттенгем" був близький до перемоги, проте клас французького гранда дозволив їм уникнути поразки та виграти серію пенальті, повідомляє Sport.ua.

Юрій Вернидуб підкреслив, що перехід Іллі Забарного в "ПСЖ" напевно збільшить кількість уболівальників паризької команди в Україні. Він назвав це великим кроком у кар'єрі футболіста та наголосив, що на такі виклики заслуговують тільки найсильніші та найрозумніші гравці.

Тренер Юрій Вернидуб. Фото: УНІАН

Окремо 59-річний фахівець зупинився на конкуренції за місце в стартовому складі. На його думку, Ілля боротиметься за позицію в центрі оборони з Маркіньосом, лідером збірної Бразилії та капітаном "ПСЖ", і така конкуренція піде на користь обом захисникам.

Ситуація із Сафоновим та впевненість у характері Забарного

Говорячи про присутність у складі парижан російського воротаря Матвія Сафонова, Вернидуб припустив, що цей момент було обговорено ще на етапі переговорів. Він висловив упевненість, що в Парижі пріоритет віддадуть гравцям рівня Забарного, а питання з голкіпером вирішиться з часом.

"Ілля — розумний хлопець та справжній козак. Він знає, як поводитися в будь-якій ситуації, і завжди діє гідно. Конкуренція його тільки загартує, а в "ПСЖ" він розвиватиметься ще швидше", — пояснив Вернидуб.

