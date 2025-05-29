Легендарный Верон скончался в Аргентине

Хуан Рамон Верон с сыном Хуаном Себастьяном Вероном. Фото: Instagram

Аргентинский клуб "Эстудиантес" официально сообщил о смерти одного из своих величайших символов. Ушел из жизни человек, имя которого ассоциируется с историей, триумфами и духом команды.

Верон скончался в возрасте 81 года, окруженный близкими. Клуб выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, насколько велика эта потеря для всей семьи "альбироха".

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Хуан Рамон Верон стал легендой "Эстудиантеса" еще в 1960-х, когда вместе с командой выигрывал все — от национального чемпионата до Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка.

Хуан Себастьян Верон (в центре). Фото: Reuters/Jorge Adorno

Кто такой Хуан Рамон Верон

Он был не только выдающимся футболистом, но и человеком, который после завершения карьеры посвятил себя воспитанию новых поколений. Его вклад в развитие клуба простирается далеко за пределы футбольного поля.

"Эстудиантес" выразил поддержку своему нынешнему президенту Хуану Себастьяну Верону, сыну Хуана Рамона Верона. Подробности прощания с легендой будут опубликованы позже. А имя Хуана Рамона Верона навсегда останется в сердце аргентинского футбола.

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