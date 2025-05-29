Легендарный Верон скончался в Аргентине

Верон ушел из жизни — Аргентина в трауре
Аргентинский клуб "Эстудиантес" официально сообщил о смерти одного из своих величайших символов. Ушел из жизни человек, имя которого ассоциируется с историей, триумфами и духом команды.
Верон скончался в возрасте 81 года, окруженный близкими. Клуб выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, насколько велика эта потеря для всей семьи "альбироха".
Хуан Рамон Верон стал легендой "Эстудиантеса" еще в 1960-х, когда вместе с командой выигрывал все — от национального чемпионата до Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка.
Кто такой Хуан Рамон Верон
Он был не только выдающимся футболистом, но и человеком, который после завершения карьеры посвятил себя воспитанию новых поколений. Его вклад в развитие клуба простирается далеко за пределы футбольного поля.
"Эстудиантес" выразил поддержку своему нынешнему президенту Хуану Себастьяну Верону, сыну Хуана Рамона Верона. Подробности прощания с легендой будут опубликованы позже. А имя Хуана Рамона Верона навсегда останется в сердце аргентинского футбола.
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