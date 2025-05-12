Украинский тренер Кулик внезапно умер — что о нем известно

Известный украинский тренер внезапно умер
Украинский футбольный мир понес тяжелую утрату. На 51-м году жизни неожиданно скончался Александр Кулик.
Он известен по работе в команде "Олимпия" Савинцы, сообщает аккаунт клуба в Instagram.
Александр Кулик был уважаемым специалистом в системе украинского любительского футбола. Причины смерти не разглашаются, но известие стало шоком для всей футбольной семьи.
Клуб подчеркнул, что речь идет не просто о наставнике, а о человеке с большой буквы. В прощальном сообщении "Олимпия" назвала Кулика "сердцем и душой команды", отметив его исключительное влияние на игроков, коллег и болельщиков.
Что Кулик дал украинскому футболу
Александр Кулик возглавлял "Олимпию" (Савинцы) и вошел в историю клуба как тренер, приведший команду к значимым победам. Самым ярким достижением стал Кубок Украины среди любительских команд сезона 2019/2020. Под его руководством команда неоднократно демонстрировала высокое качество игры и стабильные результаты.
На момент ухода тренера "Олимпия" занимала четвёртое место в своей группе чемпионата ААФУ, продолжая борьбу в сезоне 2024/25. Футболисты и персонал команды с теплотой отзываются о наставнике как о мудром, честном и преданном делу человеке.
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