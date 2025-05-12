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Известный украинский тренер внезапно умер

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Дата публикации 12 мая 2025 15:01
Украинский тренер Кулик внезапно умер — что о нем известно
Александр Кулик руководит игрой команды. Фото: instagram.com/fc_olympia_savyntsi/

Украинский футбольный мир понес тяжелую утрату. На 51-м году жизни неожиданно скончался Александр Кулик. 

Он известен по работе в команде "Олимпия" Савинцы, сообщает аккаунт клуба в Instagram.

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Александр Кулик был уважаемым специалистом в системе украинского любительского футбола. Причины смерти не разглашаются, но известие стало шоком для всей футбольной семьи. 

Александр Кулик
Александр Кулик во время матча. Фото: instagram.com/fc_olympia_savyntsi/

Клуб подчеркнул, что речь идет не просто о наставнике, а о человеке с большой буквы. В прощальном сообщении "Олимпия" назвала Кулика "сердцем и душой команды", отметив его исключительное влияние на игроков, коллег и болельщиков. 

Что Кулик дал украинскому футболу 

Александр Кулик возглавлял "Олимпию" (Савинцы) и вошел в историю клуба как тренер, приведший команду к значимым победам. Самым ярким достижением стал Кубок Украины среди любительских команд сезона 2019/2020. Под его руководством команда неоднократно демонстрировала высокое качество игры и стабильные результаты. 

На момент ухода тренера "Олимпия" занимала четвёртое место в своей группе чемпионата ААФУ, продолжая борьбу в сезоне 2024/25. Футболисты и персонал команды с теплотой отзываются о наставнике как о мудром, честном и преданном делу человеке.  

Напомним, Андрей Лунин получил предложение от команды, регулярно играющей в еврокубках.

Вопрос о возможной отставке Марино Пушича в "Шахтере" остается открытым — почему руководство не приняло окончательное решение.

Андрей Ярмоленко продолжит выступать за "Динамо", после чего может занять административную роль в структуре клуба.

В киевском клубе собираются продлить контракт с одним из перспективных игроков и отдать другого в аренду. 

спорт футбол УПЛ тренер Кубок Украины
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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