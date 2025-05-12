Український тренер Кулік раптово помер — що про нього відомо

Олександр Кулік керує грою команди. Фото: instagram.com/fc_olympia_savyntsi/

Український футбольний світ зазнав важкої втрати. На 51-му році життя несподівано помер Олександр Кулік.

Він відомий за роботою в команді "Олімпія" Савинці, повідомляє акаунт клубу в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Олександр Кулік був шанованим фахівцем у системі українського аматорського футболу. Причини смерті не розголошують, але звістка стала шоком для всієї футбольної родини.

Олександр Кулік під час матчу. Фото: instagram.com/fc_olympia_savyntsi/

Клуб підкреслив, що йдеться не просто про наставника, а про людину з великої літери. У прощальному повідомленні "Олімпія" назвала Куліка "серцем і душею команди", наголосивши на його винятковому впливі на гравців, колег та вболівальників.

Що Кулік дав українському футболу

Олександр Кулік очолював "Олімпію" (Савинці) та увійшов в історію клубу як тренер, який привів команду до значущих перемог. Найяскравішим досягненням став Кубок України серед аматорських команд сезону 2019/2020. Під його керівництвом команда неодноразово демонструвала високу якість гри та стабільні результати.

На момент відходу тренера "Олімпія" посідала четверте місце у своїй групі чемпіонату ААФУ, продовжуючи боротьбу в сезоні 2024/25. Футболісти та персонал команди з теплотою відгукуються про наставника як про мудру, чесну і віддану справі людину.

Нагадаємо, Андрій Лунін отримав пропозицію від команди, яка регулярно грає в єврокубках.

Питання про можливу відставку Маріно Пушича в "Шахтарі" залишається відкритим — чомусь керівництво не ухвалило остаточного рішення.

Андрій Ярмоленко продовжить виступати за "Динамо", після чого може зайняти адміністративну роль у структурі клубу.

У київському клубі збираються продовжити контракт з одним із перспективних гравців і віддати іншого в оренду.