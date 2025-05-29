Легендарний Верон помер в Аргентині

Хуан Рамон Верон із сином Хуаном Себастьяном Вероном. Фото: Instagram

Аргентинський клуб "Естудіантес" офіційно повідомив про смерть одного зі своїх найбільших символів. Пішла з життя людина, ім'я якої асоціюється з історією, тріумфами та духом команди.

Верон помер у віці 81 року, оточений близькими. Клуб висловив глибокі співчуття та підкреслив, наскільки велика ця втрата для всієї родини "альбіроха".

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Хуан Рамон Верон став легендою "Естудіантеса" ще в 1960-х, коли разом із командою вигравав усе — від національного чемпіонату до Кубка Лібертадорес та Міжконтинентального кубка.

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Хуан Себастьян Верон (у центрі). Фото: Reuters/Jorge Adorno

Хто такий Хуан Рамон Верон

Він був не тільки видатним футболістом, а й людиною, яка після завершення кар'єри присвятила себе вихованню нових поколінь. Його внесок у розвиток клубу простягається далеко за межі футбольного поля.

"Естудіантес" висловив підтримку своєму нинішньому президенту Хуану Себастьяну Верону, синові Хуана Рамона Верона. Подробиці прощання з легендою будуть опубліковані пізніше. А ім'я Хуана Рамона Верона назавжди залишиться в серці аргентинського футболу.

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