Милан отказался от трансфера украинского футболиста

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Агенты продолжают предлагать украинского нападающего "Ромы" Артема Довбика другим клубам. Перед новым сезоном в команде заинтересованы в продаже футболиста.

Одним из клубов, которым предложили Довбика, был "Милан", сообщил паблик SempreMilan.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Миланцам предложили Довбика, поскольку они активно вели переговоры по усилению атаки. Клуб общался с "Ювентусом" по поводу Душана Влаховича, но Артем был бы для них более дешевым вариантом.

Довбик получил отказ

Несмотря на хорошее общение по Довбику, семикратный победитель Лиги чемпионов отказался от трансфера.

Основная проблема в том, что "Рома" выставила на игрока обязательную сумму выкупа в размере 40 млн евро. У "Милана" нет таких средств на трансфер украинца.

Довбика "Рома" купила у "Жироны" за 30 млн евро, но он не смог заиграть на том уровне, который был в Испании. За 44 матча у него всего 17 голов и четыре ассиста. Однако, по этому показателю он был одним из лучших в команде.

Сейчас на Довбика остались два потенциальных покупателя — английский "Вест Хэм" и "Лидс", который вернулся в АПЛ. Обе команды готовы платить по 40 млн евро.

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