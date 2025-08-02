Мілан відмовився від трансферу українського футболіста

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Агенти продовжують пропонувати українського нападника "Роми" Артема Довбика іншим клубам. Перед новим сезоном в команді зацікавлені в продажу футболіста.

Одним з клубів, яким запропонували Довбика, був "Мілан", повідомив паблік SempreMilan.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Міланцям запропонували Довбика, оскільки вони активно вели перемовини щодо підсилення атаки. Клуб спілкувався з "Ювентусом" щодо Душана Влаховича, але Артем був би для них дешевшим варіантом.

Довбик отримав відмову

Попри хороше спілкування щодо Довбика, семиразовий переможець Ліги чемпіонів відмовився від трансферу.

Основна проблема в тому, що "Рома" виставила на гравця обов’язкову суму викупу в розмірі 40 млн євро. У "Мілану" немає таких коштів на трансфер українця.

Довбика "Рома" купила у "Жирони" за 30 млн євро, але він не зміг заграти на тому рівні, який був у Іспанії. За 44 матчі у нього всього 17 голів та чотири асисти. Однак, за цим показником він був одним з найкращих в команді.

Наразі на Довбика залишилися два потенційні покупці — англійську "Вест Гем" та "Лідс", який повернувся в АПЛ. Обидві команди готові платити по 40 млн євро.

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