Мілан відмовився від трансферу українського футболіста

Від купівлі Довбика відмовився італійський гранд
Агенти продовжують пропонувати українського нападника "Роми" Артема Довбика іншим клубам. Перед новим сезоном в команді зацікавлені в продажу футболіста.
Одним з клубів, яким запропонували Довбика, був "Мілан", повідомив паблік SempreMilan.
Міланцям запропонували Довбика, оскільки вони активно вели перемовини щодо підсилення атаки. Клуб спілкувався з "Ювентусом" щодо Душана Влаховича, але Артем був би для них дешевшим варіантом.
Довбик отримав відмову
Попри хороше спілкування щодо Довбика, семиразовий переможець Ліги чемпіонів відмовився від трансферу.
Основна проблема в тому, що "Рома" виставила на гравця обов’язкову суму викупу в розмірі 40 млн євро. У "Мілану" немає таких коштів на трансфер українця.
Довбика "Рома" купила у "Жирони" за 30 млн євро, але він не зміг заграти на тому рівні, який був у Іспанії. За 44 матчі у нього всього 17 голів та чотири асисти. Однак, за цим показником він був одним з найкращих в команді.
Наразі на Довбика залишилися два потенційні покупці — англійську "Вест Гем" та "Лідс", який повернувся в АПЛ. Обидві команди готові платити по 40 млн євро.
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