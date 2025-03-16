Какой состав Бельгия выставит против Украины — анализ и прогноз

Сборная Бельгии по футболу. Фото: instagram.com/koencasteels1

В мировом футболе стартует международное окно для сборных. Украина совсем скоро проведет поединки против Бельгии за право участия в элитном дивизионе Лиги наций.

Сборная Бельгии уже объявила состав на матчи с Украиной, в списке очень много известных фамилий, пишет портал Новини.LIVE.

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Теперь есть возможность проанализировать весь список и сделать предположение, кто уже 20 марта выйдет на поле у Бельгии на первый матч против Украины. Есть определенные позиции, где могут быть варианты.

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Стартовый состав Бельгии на матч против Украины

По данным Transfermarkt, новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия является сторонником атакующей схемы 4-3-3. От этого и будем отталкиваться.

По позиции в воротах сомнений никаких — ее займет вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Относительно позиции слева в обороне. В большинстве последних матчей сборной Бельгии эту позицию занимал игрок английского "Фулхэма" Тимоти Кастань. Можно предположить, что он выйдет и против Украины. Как вариант, слева выходил Артур Теат из немецкого "Айнтрахта", но он менее атакующий игрок, чем Кастань.

На позиции справа в последних матчах выходили разные игроки. Даже тот же Кастань. Чаще играл защитник "Спортинга" Зено Дебаст, но он больше центральный защитник, поэтому стоит обратить внимание на другой вариант. Это опытный защитник "Лилля" Тома Менье.

Тогда Дебаст займет позицию в центре обороны, а его партнером, скорее всего, будет защитник английского "Лестера" Воут Фас.

В центре поля точно сыграет футболист "Манчестер Юнайтед" и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне. В компанию для него есть несколько интересных вариантов, здесь стоит выделить двух — Юри Тилеманса из "Астон Виллы" и Ганса Ванакена из "Брюгге". Не факт, что выйдут сразу оба, однако именно эти игроки являются наиболее опытными и статусными в линии полузащиты команды.

Фланги атаки Бельгии. Один из них, скорее всего, займет вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку. На другой может выйти игрок "Севильи" Доди Лукебакио. Не стоит забывать о футболисте "Арсенала" Леандро Троссаре.

Центральным форвардом команды Руди Гарсии, очевидно, будет представитель "Наполи" Ромелу Лукаку.

Форвард "Наполи" Ромелу Лукаку. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

На кого еще стоит обратить внимание

У Бельгии есть еще целый ряд игроков, которые, возможно, не выйдут со старта. Но готовы помочь команде, и являются очень опасными.

Стоит выделить трех игроков. Это атакующий полузащитник "Аталанты" Шарль Де Кетеларе и фланговый защитник из "Брюгге" Макс Де Кейпер, который очень любит ходить в атаку и уже давно находится на радарах топовых клубов.

Еще одним знаковым игроком в заявке сборной Бельгии является форвард "Ред Булл Лейпциг" Луис Опенда.

Напомним, сборная Украины уже 20 марта сыграет первый матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка.

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