Який склад Бельгія виставить проти України — аналіз та прогноз

Збірна Бельгії з футболу. Фото: instagram.com/koencasteels1

У світовому футболі стартує міжнародне вікно для збірних. Україна зовсім скоро проведе поєдинки проти Бельгії за право участі в елітному дивізіоні Ліги націй.

Збірна Бельгії вже оголосила склад на матчі з Україною, у списку дуже багато відомих прізвищ, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тепер є можливість проаналізувати весь список і зробити припущення, хто вже 20 березня вийде на поле у Бельгії на перший матч проти України. Є певні позиції, де можуть бути варіанти.

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Стартовий склад Бельгії на матч проти України

За даними Transfermarkt, новий головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія є прихильником атакувальної схеми 4-3-3. Від цього й будемо відштовхуватись.

Щодо позиції в воротах сумнівів жодних — її займе воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа.

Щодо позиції ліворуч в обороні. У більшості останніх матчів збірної Бельгії цю позицію займав гравець англійського "Фулгема" Тімоті Кастань. Можна припустити, що він вийде і проти України. Як варіант, ліворуч виходав Артур Теат з німецького "Айнтрахта", але він менш атакуючий гравець, ніж Кастань.

На позиції праворуч в останніх матчах виходили різні гравці. Навіть той же Кастань. Частіше грав захисник "Спортінга" Зено Дебаст, але він більше центральний захисник, тому варто звернути увагу на інший варіант. Це досвідчений захисник "Лілля" Тома Меньє.

Тоді Дебаст займе позицію в центрі оборони, а його партнером, скоріш за все, буде захисник англійського "Лестера" Воут Фас.

У центрі поля точно зіграє футболіст "Манчестер Юнайтед" та капітан збірної Бельгії Кевін Де Брюйне. У компанію для нього є декілька цікавих варіантів, тут варто виділити двох — Юрі Тілеманса з "Астон Вілли" та Ганса Ванакена з "Брюгге". Не факт, що вийдуть відразу обидва, проте саме ці гравці є найбільш досвідченими і статусними у лінії півзахисту команди.

Фланги атаки Бельгії. Один із них, скоріш за все, займе вінгер "Манчестер Сіті" Жеремі Доку. На інший може вийти гравець "Севільї" Доді Лукебакіо. Не варто забувати про футболіста "Арсенала" Леандро Троссара.

Центральним форвардом команди Руді Гарсії, очевидно, буде представник "Наполі" Ромелу Лукаку.

Форвард "Наполі" Ромелу Лукаку. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

На кого ще варто звернути увагу

У Бельгії є ще цілий ряд гравців, які, можливо, не вийдуть зі старту. Але готові допомогти команді, і є дуже небезпечними.

Варто виділити трьох гравців. Це атакуючий півзахисник "Аталанти" Шарль Де Кетеларе та фланговий захисник з "Брюгге" Макс Де Кейпер, який дуже любить ходити в атаку і вже давно знаходиться на радарах топових клубів.

Ще одним знаковим гравцем в заявці збірної Бельгії є форвард "Ред Булл Лейпциг" Луїс Опенда.

Нагадаємо, збірна України вже 20 березня зіграє перший матч проти Бельгії у плей-оф Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Досвідчений гравець київського "Динамо" може залишити клуб, у нього є варіанти продовження кар'єри.

Російська тенісистка відреагувала на перемогу над українкою Еліною Світоліною на престижному турнірі в США.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід раптово вирішила стати футболісткою, вона вже підписала контракт.