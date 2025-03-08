Криштиану Роналду забил гол Георгию Бущану и это попало на видео

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Наср" сыграл с "Аль-Шабабом". С первых минут матча на поле вышли португальская звезда Криштиану Роналду и украинский вратарь Георгий Бущан.

Матч завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ничья Роналду и Бущана

В конце первого тайма "Аль-Шабаб" открыл счет. Отличился голом Хамдалла с пенальти.

Однако, "Аль-Наср" смог шокировать соперника в добавленное время. Сперва Яхья сравнял счет, а затем Роналду бешеным ударом под перекладину с острого угла пробил Бущана.

Во втором тайме забили игроки "Аль-Шабаба" — Аль-Швирех на 67-й минуте установил окончательный счет — 2:2.

"Аль-Шабаб" сейчас в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии занимает шестое место с 40 набранными очками. "Аль-Наср" занимает четвертую позицию — 48 набранных баллов.

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