Кріштіану Роналду забив гол Георгію Бущану й це потрапило на відео

Відео неймовірного голу Роналду в ворота Бущана
У 24-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" зіграв з "Аль-Шабабом". З перших хвилин матчу на поле вийшли португальська зірка Кріштіану Роналду та український воротар Георгій Бущан.
Матч завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Нічия Роналду та Бущана
Наприкінці першого тайму "Аль-Шабаб" відкрив рахунок. Відзначився голом Хамдалла з пенальті.
Однак, "Аль-Наср" зміг шокувати суперника в доданий час. Спершу Ях’я зрівняв рахунок, а потім Роналду шаленим ударом під перекладину з гострого кута пробив Бущана.
🎥 قول ثاني لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالد— محمد الشعيلان (@Abo3ziz009) March 7, 2025
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النصر 2-1 الشباب
.#النصر_الشباب | #AlNassrAlShabab#دوري_روشن_السعودي | #AlNassr#RoshnSaudiLeague | #AlShabab
pic.twitter.com/V7uCZmEHX8
У другому таймі забили гравці "Аль-Шабаба" — Аль-Швірех на 67-й хвилині встановив кінцевий рахунок — 2:2.
"Аль-Шабаб" наразі в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії посідає шосте місце з 40 набраними очками. "Аль-Наср" посідає четверту позицію — 48 набраних балів.
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