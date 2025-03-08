Кріштіану Роналду забив гол Георгію Бущану й це потрапило на відео

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У 24-му турі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу "Аль-Наср" зіграв з "Аль-Шабабом". З перших хвилин матчу на поле вийшли португальська зірка Кріштіану Роналду та український воротар Георгій Бущан.

Матч завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Нічия Роналду та Бущана

Наприкінці першого тайму "Аль-Шабаб" відкрив рахунок. Відзначився голом Хамдалла з пенальті.

Однак, "Аль-Наср" зміг шокувати суперника в доданий час. Спершу Ях’я зрівняв рахунок, а потім Роналду шаленим ударом під перекладину з гострого кута пробив Бущана.

У другому таймі забили гравці "Аль-Шабаба" — Аль-Швірех на 67-й хвилині встановив кінцевий рахунок — 2:2.

"Аль-Шабаб" наразі в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії посідає шосте місце з 40 набраними очками. "Аль-Наср" посідає четверту позицію — 48 набраних балів.

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