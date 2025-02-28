Бущан пропустить наступний матч Аль-Шабаба — що відомо

Гравець "Аль-Шабаба" Георгій Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Один із відомих українських легіонерів, схоже, має певні труднощі. Він пропустить наступний поєдинок свого клубу.

Український голкіпер "Аль-Шабаба" Георгій Бущан не потрапив до заявки клубу на матч чергового туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Дамака", повідомляє портал Новини.LIVE.

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З чим пов'язана відсутність Бущана навіть у заявці, поки що невідомо. До цього українець зіграв за клуб п'ять матчів поспіль.

Бущан в Саудівській Аравії

Георгій Бущан перейшов до саудівського "Аль-Шабаба" у серпні цього року. До цього він протягом 16 років був гравцем київського "Динамо".

У своєму новому клубі він провів п'ять поєдинків, у яких пропустив 10 м'ячів.

Зовсім скоро він, скоріш за все, поїде до табору збірної України, де готуватиметься до матчів проти Бельгії у Лізі націй.

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