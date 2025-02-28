Бущан пропустит следующий матч Аль-Шабаба — что известно

Игрок "Аль-Шабаба" Георгий Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Один из известных украинских легионеров, похоже, имеет определенные трудности. Он пропустит следующий поединок своего клуба.

Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан не попал в заявку клуба на матч очередного тура чемпионата Саудовской Аравии против "Дамака", сообщает портал Новини.LIVE.

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С чем связано отсутствие Бущана даже в заявке, пока что неизвестно. До этого украинец сыграл за клуб пять матчей подряд.

Бущан в Саудовской Аравии

Георгий Бущан перешел в саудовский "Аль-Шабаб" в августе этого года. До этого он в течение 16 лет был игроком киевского "Динамо".

В своем новом клубе он провел пять поединков, в которых пропустил 10 мячей.

Совсем скоро он, скорее всего, поедет в лагерь сборной Украины, где будет готовиться к матчам против Бельгии в Лиге наций.

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