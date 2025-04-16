Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известная спортсменка обвинила своего тренера в домогательствах arrow

Известная спортсменка обвинила своего тренера в домогательствах

16 апреля 2025 17:05
Иван Крутогоров - Редактор
Известная спортсменка обвинила тренера в домогательствах
Фигуристка Вероника Жилина во время выступления. Фото: росСМИ
Иван Крутогоров - Редактор

В российском фигурном катании разгорелся серьезный скандал. Юная спортсменка обвинила своего бывшего тренера в домогательствах.

История произошла, когда спортсменке было 11 лет, сообщают российские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Выпускница академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 16-летняя Вероника Жилина шокировала российское спортивное сообщество после объявление о желании сменить гражданство и выступать за Азербайджан. Однако у фигуристки оказались весомые причины для такого решения. 

Сергей Розанов
Тренер Сергей Розанов. Фото: росСМИ

Фигуристка объявила о домогательствах 

Молодая спортсменка рассказала, что ее бывший тренер Сергей Розанов проявлял к ней нездоровый интерес, когда девушке было всего 11 лет. Титулованная фигуристка заявил, что наставник регулярно приглашал ее в свой гостиничный номер во время сборов и выступлений. Иногда он силой тянул Жилину к себе. При этом 35-летний мужчина заявлял, что хочет лично обучить Веронику спортивным методикам. 

Вероника Жилина
Вероника Жилина на льду. Фото: росСМИ

Очень долго девушка боялась кому-то рассказать о том, что с ней происходило. Вскоре она решилась поделиться информацией с мамой, которая и стала инициатором отъезда семьи из России. Вероника Жилина рассказала, что тренер регулярно приставал и к другим детям. Узнав об этом, Евгений Плющенко выгнал Сергея Розанова из академии, однако мужчина до сих пор находится на свободе. 

Напомним, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заговорил о Криштиану Роналду на фоне слухов о возвращении игрока. 

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн может оказаться в "Реале", он уже поговорил с руководством "Манчестер Сити". 

Донецкий "Шахтер" выбрал замену Марино Пушичу, это известный в прошлом футболист. 

В киевском "Динамо" продолжат карьеру сразу три футболиста, которые летом могли уйти из клуба. 

скандал спорт Фигурное катание тренер российские спортсмены
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама