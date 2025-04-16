Известная спортсменка обвинила тренера в домогательствах

Фигуристка Вероника Жилина во время выступления. Фото: росСМИ

В российском фигурном катании разгорелся серьезный скандал. Юная спортсменка обвинила своего бывшего тренера в домогательствах.

История произошла, когда спортсменке было 11 лет, сообщают российские СМИ.

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Тренер Сергей Розанов. Фото: росСМИ

Фигуристка объявила о домогательствах

Молодая спортсменка рассказала, что ее бывший тренер Сергей Розанов проявлял к ней нездоровый интерес, когда девушке было всего 11 лет. Титулованная фигуристка заявил, что наставник регулярно приглашал ее в свой гостиничный номер во время сборов и выступлений. Иногда он силой тянул Жилину к себе. При этом 35-летний мужчина заявлял, что хочет лично обучить Веронику спортивным методикам.

Вероника Жилина на льду. Фото: росСМИ

Очень долго девушка боялась кому-то рассказать о том, что с ней происходило. Вскоре она решилась поделиться информацией с мамой, которая и стала инициатором отъезда семьи из России. Вероника Жилина рассказала, что тренер регулярно приставал и к другим детям. Узнав об этом, Евгений Плющенко выгнал Сергея Розанова из академии, однако мужчина до сих пор находится на свободе.

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