Відома спортсменка звинуватила тренера в домаганнях

Фігуристка Вероніка Жиліна під час виступу. Фото: росЗМІ

У російському фігурному катанні розгорівся серйозний скандал. Юна спортсменка звинуватила свого колишнього тренера в домаганнях.

Історія сталася, коли спортсменці було 11 років, повідомляють російські ЗМІ.

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Випускниця академії олімпійського чемпіона Євгена Плющенка 16-річна Вероніка Жиліна шокувала російське спортивне співтовариство після оголошення про бажання змінити громадянство та виступати за Азербайджан. Однак у фігуристки виявилися вагомі причини для такого рішення.

Тренер Сергій Розанов. Фото: росЗМІ

Фігуристка оголосила про домагання

Молода спортсменка розповіла, що її колишній тренер Сергій Розанов виявляв до неї нездоровий інтерес, коли дівчині було всього 11 років. Титулована фігуристка заявила, що наставник регулярно запрошував її до свого готельного номера під час зборів і виступів. Іноді він силою тягнув Жиліну до себе. При цьому 35-річний чоловік заявляв, що хоче особисто навчити Вероніку спортивних методик.

Вероніка Жиліна на льоду. Фото: росЗМІ

Дуже довго дівчина боялася комусь розповісти про те, що з нею відбувалося. Незабаром вона зважилася поділитися інформацією з мамою, яка й стала ініціатором від'їзду сім'ї з Росії. Вероніка Жиліна розповіла, що тренер регулярно чіплявся й до інших дітей. Дізнавшись про це, Євген Плющенко вигнав Сергія Розанова з академії, проте чоловік досі перебуває на волі.

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