Известная украинская спортсменка погибла в результате удара по Эпицентру в Харькове
Во время ракетного удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибло 19 человек. Одной из них стала бывшая спортсменка Оксана Скрипань.
Тело спортсменки было идентифицировано спустя несколько дней после трагедии, сообщает Федерация академической гребли Украины.
Оксана Скрипань занималась академической греблей и была кандидатом в мастера спорта Украины. Во время активной карьеры она работала под руководством Михаила Золотарского и Сергея Дементьева. Позже спортсменка тренировалась в Киеве у Александра Горового и Олега Кореницкого.
Трагедия в Харькове
В субботу, 25 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. Ракеты попали в строительный гипермаркет "Эпицентр", где в тот день было много людей. В результате той атаки погибло 19 человек.
Одной из погибших оказалась бывшая украинская спортсменка Оксана Скрипань, которая профессионально занималась академической греблей. В последнее время она работала в "Эпицентре". В день обстрела у Скрипань была смена в гипермаркете.
У Оксаны Скрипань осталась дочь.
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