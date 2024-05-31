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Известная украинская спортсменка погибла в результате удара по Эпицентру в Харькове

31 мая 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известная украинская спортсменка погибла в результате удара по Эпицентру в Харькове
Оксана Скрипань незадолго до трагедии. Фото: Rowing Ukraine
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Во время ракетного удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове погибло 19 человек. Одной из них стала бывшая спортсменка Оксана Скрипань. 

Тело спортсменки было идентифицировано спустя несколько дней после трагедии, сообщает Федерация академической гребли Украины. 

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Оксана Скрипань занималась академической греблей и была кандидатом в мастера спорта Украины. Во время активной карьеры она работала под руководством Михаила Золотарского и Сергея Дементьева. Позже спортсменка тренировалась в Киеве у Александра Горового и Олега Кореницкого.

Атака на Эпицентр
Результаты атаки на Эпицентр. Фото: скриншот YouTube

Трагедия в Харькове 

В субботу, 25 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. Ракеты попали в строительный гипермаркет "Эпицентр", где в тот день было много людей. В результате той атаки погибло 19 человек. 

Одной из погибших оказалась бывшая украинская спортсменка Оксана Скрипань, которая профессионально занималась академической греблей. В последнее время она работала в "Эпицентре". В день обстрела у Скрипань была смена в гипермаркете.

У Оксаны Скрипань осталась дочь.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

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спорт
Харьков
Гребной спорт
ракетный удар
Эпицентр
война
академическая гребля

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