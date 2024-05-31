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Відома українська спортсменка загинула внаслідок удару по Епіцентру у Харкові

31 травня 2024 11:54
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Відома українська спортсменка загинула внаслідок удару по Епіцентру у Харкові
Оксана Скрипан незадовго до трагедії. Фото: Rowing Ukraine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час ракетного удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові загинуло 19 людей. Однією з них стала колишня спортсменка Оксана Скрипань.

Тіло спортсменки було ідентифіковано за невдовзі після трагедії, повідомляє Федерація академічного веслування України.

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Оксана Скрипань займалася академічним веслуванням та була кандидатом у майстри спорту України. Під час активної кар'єри вона працювала під керівництвом Михайла Золотарського та Сергія Дементьєва. Пізніше спортсменка тренувалася у Києві в Олександра Горового та Олега Кореницького.

Атака на Епіцентр
Результати атаки на Епіцентр. Фото: скриншот YouTube

Трагедія у Харкові

У суботу, 25 травня, російські окупанти вкотре атакували Харків. Ракети потрапили до будівельного гіпермаркету "Епіцентр", де того дня було багато людей. Внаслідок тієї атаки загинуло 19 людей.

Однією із загиблих виявилася колишня українська спортсменка Оксана Скрипань, яка професійно займалася академічним веслуванням. Останнім часом вона працювала в "Епіцентрі". У день обстрілу Скрипань мала зміну в гіпермаркеті.

У Оксани Скрипань залишилася дочка.

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спорт
Харків
Веслувальний спорт
ракетний удар
Епіцентр
війна
академічна гребля

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