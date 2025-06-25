Когда Динамо сыграет во 2 раунде квалификации ЛЧ — даты

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" уже получило официальное подтверждение от УЕФА о датах матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этого этапа команда Александра Шовковского стартует свой путь в еврокубках нового сезона.

Стадия квалификации традиционно состоит из двух поединков, напоминает портал Новини.LIVE.

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Когда пройдут матчи "Динамо"

В организации турнира предусмотрено четыре возможных дня: 22 и 23 июля — для матчей первого тура, и 29 и 30 июля — для ответных встреч. При этом "Динамо" узнает время и место поединков заранее, что дает возможность планировать подготовку и логистику.

Первая тренировка "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Согласно информации литовского клуба "Жальгирис", который может стать соперником киевлян, первые матчи назначены на 22 июля. В случае прохода "Жальгирис" или мальтийского "Хамрун Спартанс" именно они встретятся с "Динамо". Первый поединок пройдет на выезде, а ответный будет в Люблине.

Пресс-служба "Динамо" подтвердила, что ответная игра во Дворце спорта состоится 29 июля. Обе встречи назначены на вечерние часы: начнутся в 19:00 и 21:00 по киевскому времени соответственно.

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