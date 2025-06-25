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Відомі дати матчів Динамо у 2 раунді ЛЧ — коли відкриття сезону

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Дата публікації: 25 червня 2025 11:07
Коли Динамо зіграє у 2 раунді кваліфікації ЛЧ — дати
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу
Ключові моменти Коли пройдуть матчі "Динамо"

Київське "Динамо" вже отримало офіційне підтвердження від УЄФА про дати матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Саме з цього етапу команда Олександра Шовковського стартує свій шлях у єврокубках нового сезону.

Стадія кваліфікації традиційно складається з двох поєдинків, нагадує портал Новини.LIVE.

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Коли пройдуть матчі "Динамо"

В організації турніру передбачено чотири можливих дні: 22 та 23 липня — для матчів першого туру, і 29 та 30 липня — для зустрічей у відповідь. При цьому "Динамо" дізнається про час та місце поєдинків заздалегідь, що дає можливість планувати підготовку і логістику.

Денис Попов
Перше тренування "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Згідно з інформацією литовського клубу "Жальгіріс", який може стати суперником киян, перші матчі призначено на 22 липня. У разі проходу "Жальгіріс" або мальтійського "Хамрун Спартанс" саме вони зустрінуться з "Динамо". Перший поєдинок пройде на виїзді, а матч-відповідь буде в Любліні.

Пресслужба "Динамо" підтвердила, що матч-відповідь у Палаці спорту відбудеться 29 липня. Обидві зустрічі призначено на вечірні години: розпочнуться о 19:00 та 21:00 за київським часом відповідно.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо УПЛ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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