Коли Динамо зіграє у 2 раунді кваліфікації ЛЧ — дати

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" вже отримало офіційне підтвердження від УЄФА про дати матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Саме з цього етапу команда Олександра Шовковського стартує свій шлях у єврокубках нового сезону.

Стадія кваліфікації традиційно складається з двох поєдинків, нагадує портал Новини.LIVE.

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Коли пройдуть матчі "Динамо"

В організації турніру передбачено чотири можливих дні: 22 та 23 липня — для матчів першого туру, і 29 та 30 липня — для зустрічей у відповідь. При цьому "Динамо" дізнається про час та місце поєдинків заздалегідь, що дає можливість планувати підготовку і логістику.

Перше тренування "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Згідно з інформацією литовського клубу "Жальгіріс", який може стати суперником киян, перші матчі призначено на 22 липня. У разі проходу "Жальгіріс" або мальтійського "Хамрун Спартанс" саме вони зустрінуться з "Динамо". Перший поєдинок пройде на виїзді, а матч-відповідь буде в Любліні.

Пресслужба "Динамо" підтвердила, що матч-відповідь у Палаці спорту відбудеться 29 липня. Обидві зустрічі призначено на вечірні години: розпочнуться о 19:00 та 21:00 за київським часом відповідно.

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