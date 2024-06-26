Грузия — Португалия — стартовые составы на матч Евро-2024

Криштиану Роналду с болельщиком. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

В группе "F" сборная Грузии сыграет с национальной командой Португалии за право выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Победа может помочь дебютантам турнира продолжить выступление на Евро-2024.

Тренеры Вилли Саньоль и Роберто Мартинес уже назвали стартовые составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Португальцы уже обеспечили себе первое место в группе. Команда, за которую на Евро-2024 еще не забил Криштиану Роналду, одержала две победы в двух предыдущих поединках. Грузия начала турнир с поражения от Турции (1:3), но затем сыграла вничью с Чехией (1:1).

Хвича Кварацхелия на Евро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Стартовые составы на матч Грузия — Португалия

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гвелесиани, Кашия (капитан), Лочошвили, Двали — Чакватадзе, Кочорашвили, Китеишвили — Микаутадзе, Кварацхелия.

Тренер: Вилли Саньоль.

Португалия: Диого Кошта — Антониу Силва, Данило, Гонсало — Далот, Невеш, Консейао, Палинья, Нету — Роналду (капитан), Феликс.

Тренер: Роберто Мартинес.

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