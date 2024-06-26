Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известны составы на матч Евро-2024 Грузия — Португалия arrow

Известны составы на матч Евро-2024 Грузия — Португалия

26 июня 2024 21:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Грузия — Португалия — стартовые составы на матч Евро-2024
Криштиану Роналду с болельщиком. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В группе "F" сборная Грузии сыграет с национальной командой Португалии за право выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Победа может помочь дебютантам турнира продолжить выступление на Евро-2024. 

Тренеры Вилли Саньоль и Роберто Мартинес уже назвали стартовые составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Португальцы уже обеспечили себе первое место в группе. Команда, за которую на Евро-2024 еще не забил Криштиану Роналду, одержала две победы в двух предыдущих поединках. Грузия начала турнир с поражения от Турции (1:3), но затем сыграла вничью с Чехией (1:1). 

Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия на Евро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Стартовые составы на матч Грузия — Португалия

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гвелесиани, Кашия (капитан), Лочошвили, Двали — Чакватадзе, Кочорашвили, Китеишвили — Микаутадзе, Кварацхелия. 

Тренер: Вилли Саньоль. 

Португалия: Диого Кошта — Антониу Силва, Данило, Гонсало — Далот, Невеш, Консейао, Палинья, Нету — Роналду (капитан), Феликс. 

Тренер: Роберто Мартинес. 

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024. 

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины. 

спорт
футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Грузии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны