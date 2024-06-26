Грузія — Португалія — стартові склади на матч Євро-2024

Кріштіану Роналду з уболівальником. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

У групі "F" збірна Грузії зіграє з національною командою Португалії за право вийти у плей-офф чемпіонату Європи з футболу. Перемога може допомогти дебютантам турніру продовжити виступ на Євро-2024.

Тренери Віллі Саньоль та Роберто Мартінес вже назвали стартові склади своїх команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Португальці вже забезпечили собі перше місце у групі. Команда, за яку на Євро-2024 ще не забив Кріштіану Роналду, здобула дві перемоги у двох попередніх поєдинках. Грузія розпочала турнір із поразки від Туреччини (1:3), але потім зіграла внічию з Чехією (1:1).

Хвіча Кварацхелія на Євро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Стартові склади на матч Грузія — Португалія

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані, Кашія (капітан), Лочошвілі, Двалі — Чакватадзе, Кочорашвілі, Китеїшвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія.

Тренер: Віллі Саньоль.

Португалія: Діого Кошта — Антоніу Сілва, Данило, Гонсало — Далот, Невеш, Консейао, Палінья, Нету — Роналду (капітан), Фелікс.

Тренер: Роберто Мартінес.

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